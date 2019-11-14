«Какие-то цифры были»

Выдвиженцу КПРФ Родиону Ефремову не удалось доказать свою победу на выборах в Госсовет Татарстана на избирательном участке №357 Казани. Вчера Советский райсуд отклонил его иск об отмене результатов голосования. На этом настаивало руководство участковой избирательной комиссии (УИК), утверждая, что протокол, в котором была зафиксирована победа господина Ефремова, являлся «тренировочным». Другие члены комиссии не смогли объяснить разницу между двумя версиями протоколов, пояснив, что не обращали внимания на «какие-то цифры», когда ставили свои подписи. Официально на этом участке победил кандидат «Единой России» Илья Вольфсон.



Вчера Советский райсуд Казани отклонил исковое заявление представителя КПРФ Родиона Ефремова, который баллотировался в Госсовет Татарстана по Пионерскому одномандатному округу. Он просил признать незаконными итоги выборов на избирательном участке №357 и отменить соответствующее решение УИК.

Напомним, господин Ефремов в день выборов 8 сентября лично находился на этом участке до окончания подсчета голосов. По его данным, УИК объявил его победителем: коммунист набрал 273 голоса, а его ближайший конкурент от «Единой России» Илья Вольфсон — 204 голоса. Представители господина Ефремова получили заверенные копии итогового протокола, где была зафиксирована победа кандидата КПРФ. Но уже 10 сентября на сайте ЦИК Татарстан Родион Ефремов обнаружил совершенно другие результаты выборов. По данным государственной авторизованной системы «Выборы», господин Вольфсон победил на УИК №357, получив 503 голоса, или 61,5%. В то же время за коммуниста действительно было подано 273 голоса. Результаты других кандидатов, как утверждает Родион Ефремов, оказались занижены. Кандидат посчитал, что итоговый протокол был сфальсифицирован.

Как сообщал “Ъ”, на первом судебном заседании член ТИКа Советского района Алсу Валитова (также представляет интересы УИК) заявила, что у господина Родионова оказались копии «тренировочного протокола», которые были распечатаны по ошибке. Настоящий итоговый протокол, по ее словам, который направлен в ТИК, был изготовлен позднее. Эту версию событий на участке в ночь подсчета голосов поддержали председатель УИК №357 Марина Успенская, ее заместитель Миляуша Закирова и секретарь комиссии Ляля Серазутдинова. Только член УИК с правом совещательного голоса от кандидата КПРФ Наталья Ефремова (супруга Родиона) поддержала коммуниста, заявив, что комиссия после подсчета голосов объявила его победу.

Вчера на судебном заседании в качестве свидетелей были допрошены еще семь членов УИК. При этом все они, как и руководители комиссии, являются учителями казанского лицея №121. Но никто из них также не смог объяснить, зачем комиссия распечатывала копии тренировочных протоколов. При этом они также не смогли вспомнить, кто одержал победу на их участке. «Какие-то цифры были, но конкретно не помню. Имя победителя не помню»,— заявила член комиссии Эльза Яруллина. «Что мне дали подписать, то я и подписала»,— сказал ее коллега Гульфия Гильманова. Член УИК Ирина Тимушкина заявила, что подписала разные версии протоколов, потому что у нее «разболелась голова». При этом члены комиссии не стали отрицать, что подписывали обе версии документа.

В то же время член УИК от «Справедливой России» Раиса Габдулхаева, которая, по словам Родиона Ефремова, должна была подтвердить победу коммуниста, в суд не явилась. Участники процесса также не смогли просмотреть запись из помещений территориальной комиссии, где заполнялась таблица по одномандатным округам. ТИК сообщил, что на видеозаписи увеличенную форму таблицы по Пионерскому округу не видно. Стоит отметить, что от видеонаблюдения на избирательных участках власти Татарстана вовсе отказались.

Представитель прокуратуры и члены избиркомов попросили суд отказать в удовлетворении иска. Представитель господина Ефремова Олег Булатов настаивал на версии о фальсификации протокола. «Свидетели говорят, что ничего не помнят, к цифрам относятся безразлично. Получается, что десять слепых членов УИК подписали протоколы с разными цифрами»,— обратил он внимание. Вместе с тем судья Дмитрий Бусыгин встал на сторону УИК.

Господин Ефремов сообщил “Ъ”, что обжалует решение райсуда в Верховном суде Татарстана, а в случае очередного отказа обратится в Европейский суд по правам человека. «Мы предоставили неопровержимые доказательства. В наших копиях протокола подписи 11 членов УИК. У них — только восемь. Я считаю, что судом принято политическое решение»,— сказал коммунист. Он также обратил внимание, что суд не стал обращаться к разработчику программного обеспечения, который мог бы пояснить, при каких условиях распечатывались документы.

Координатор «Голоса» в Татарстане Михаил Тихонов считает случай на УИК №357 «уникальным»: «Кандидат был на участке, у него на руках копии протоколов, но все равно победу отдают кандидату власти». В то же время, по его словам, решение суда «ожидаемое»: «В Татарстане в последние годы не было прецедентов, чтобы отменили итоги выборов даже на одном участке».

Кирилл Антонов