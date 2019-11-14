Игра перебором

Профильный комитет Пермской гордумы утвердил в первом чтении проект резонансного соглашения о сотрудничестве мэрии с застройщиками. Документ предусматривает добровольные взносы девелоперов на обеспечение города соцобъектами при превышении параметров высотности и плотности застройки. В прокуратуре заявили, что взносы должны быть целевыми, сейчас соглашение этого не предусматривает. Пока что предлагаемые пожертвования похожи на введение неналогового платежа и перекладывание обязательств муниципалитета на девелоперов. Некоторые депутаты поддержали замечания ведомства. В итоге решили доработать проект с учетом поправок.



Думский комитет по вопросам градостроительства, планирования и развития территории вчера утвердил в первом чтении проект соглашения мэрии с застройщиками. Соглашение предусматривает добровольные пожертвования девелоперов на соцобъекты за превышение высотности и плотности застройки.

Напомним, в августе депутаты гордумы одобрили изменения в Правила землепользования и застройки. В документе законодательно закреплен механизм, при котором девелоперы, пожелавшие обойти градостроительные параметры в части увеличения высотности и плотности застройки, должны профинансировать строительство социальных объектов. У застройщиков есть выбор: либо самостоятельно возводить объект, либо финансировать его строительство. Согласно проекту соглашения, если в данном районе потребность в детских садах превышает 280, а в школах 800 мест, то застройщик возводит объект капстроительства; если меньше, то он осуществляет пожертвования в бюджет на финансирование мероприятий по строительству школ и садов. Размер таких пожертвований — 3951 руб. с одного квадратного метра общей площади квартир без учета балконов и лоджий.

Как отметила на заседании комитета замглавы администрации Перми Ольга Немирова, проектом предлагается утвердить порядок заключения соглашения между застройщиком и муниципалитетом для развития сети социальной инфраструктуры в Перми. «Сформировавшаяся практика уже привела к приобретению участка рядом со школой №17, передан в муниципальную собственность ФОК по ул. П. Осипенко, 56.

Кроме того, в городе строятся школы на 1225 детей и детсады на 770 детей. Если переложить этот объем в цифры, то размер внебюджетных средств, направленных на создание этих учреждений, превысит 1,5 млрд руб.»,— сообщила госпожа Немирова.

По словам замглавы администрации, с помощью соглашения городские власти хотят поставить инвесторов в равные условия добровольного участия в софинансировании соцобъектов. Каждый застройщик может посчитать: либо он строит жилье исключительно в рамках регламентов, либо он может построить больше и готов участвовать в развитии городских детсадов и школ.

Депутат Вероника Куликова добавила, что к проекту имеются замечания думского управления экспертизы и аналитики, контрольно-счетной палаты и прокуратуры. По замечаниям управления экспертизы и аналитики были направлены соответствующие поправки.

Замечания прокуратуры касались целевого назначения этих взносов. Представитель надзорного ведомства подчеркнула, что соглашение имеет добровольную природу, поэтому мэрии необходимо преследовать целевые показатели по использованию пожертвований застройщиков. Только в этом случае платеж может являться благотворительным. Сегодня проект соглашения предполагает, что взносы застройщиков могут направить на возведение детских образовательных учреждений в любых районах Перми. Исходя из этого, можно заключить, что муниципалитет вводит неналоговый платеж за выполнение полномочий администрации, считают в прокуратуре. Взимание такого платежа градостроительным законодательством не предусмотрено. Если застройщик возводит жилье в определенном микрорайоне и жертвует деньги на создание мест в детсадах, то этот самый детский сад должен строиться в локации возводимой новостройки.

Позицию прокуратуры поддержала депутат Надежда Агишева, не являющаяся членом градостроительного комитета. Госпожа Агишева поинтересовалась, что делать с пожертвованиями девелоперов, если территория, где они возводят жилье, к примеру, обеспечена детскими образовательными учреждениями. Ответа от мэрии депутат не получила. Представитель прокуратуры подчеркнула, что в гордуму вносилась норма о невозможности изменения зонирования, если такая обеспеченность соцобъектами отсутствует.

Депутат Александр Филиппов спросил, о какой добровольности в соглашении может идти речь, если говорится о сделке. «Я немножко удивлен, что представители администрации и прокуратуры говорят о добровольности, ведь это фактически изменение параметров застройки за плату! Если есть такой посыл, то в соглашении надо это четко прописать»,— заявил господин Филиппов.

Депутат Михаил Бесфамильный поинтересовался о возможности обсуждения пожертвований застройщиков с налоговой службой. «Любая безвозмездная помощь, в том числе дарение, может оплачиваться за счет собственной прибыли. Тут то же самое: ты должен 4 тыс. руб. внести (плата с 1 кв. м.— „Ъ-Прикамье“), но с них сначала надо заплатить налог на прибыль, который сегодня составляет 20%. Фактически для застройщика в конечном итоге плата будет составлять не 4 тыс., а 5 тыс. Чтобы заплатить 4 тыс., ему надо 5 тыс. заработать, из которых 1 тыс. уйдет на оплату налога»,— пояснил „Ъ-Прикамье“ еще одну проблему застройщиков господин Бесфамильный. Ольга Немирова ответила, что в течение двух месяцев с момента принятия проекта соглашения мэрия отработает этот вопрос с налоговыми органами.

Как отметил первый зампред гордумы Дмитрий Малютин, соглашение муниципалитета с застройщиками — «долгий вопрос, который где только не обсуждался». При этом с документом еще нужно поработать. Чтобы потом не отвечать на претензии к нему в судах. Однако сейчас проект соглашения следует принять, чтобы доработать его с учетом поступивших поправок. Вносить поправки к документу можно до 21 ноября.

Евгения Ахмедова