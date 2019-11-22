Тщательно исполненная мечта

HBO выпустил документальный фильм, посвященный главному дизайнеру Америки и всемирной американской мечты

«Very Ralph», то есть «Очень по-ральфовски», сняла и спродюсировала известная документалистка Сюзан Лейси. В ее портфолио фильмы «Джейн Фонда. Жизнь в пяти актах» и «Спилберг». Сначала кинобиография Ральфа Лорена задумывалась как сериал, так что отснято было материалов на 30 часов просмотра. Но результатом оказалось лаконичное и информативное кино длительностью чуть более полутора часов. Про феномен бренда Ralph Lauren и личность его создателя с экрана рассказывают Карл Лагерфельд, Анна Винтур, Андре Леон Телли, Хиллари Клинтон, Вуди Аллен, Кельвин Кляйн, Диана фон Фюрстенберг, Наоми Кэмпбел и многие другие: дизайнеры, журналисты, байеры, актеры и клиенты. Ну и конечно, члены многочисленной семьи Ральфа Лорена.

У сына эмигранта из Пинска настоящая семья американской мечты: красавица-жена, с которой они прожили 55 лет, и красивые, благополучные, успешные дети. Продолжающий дело отца младший сын Дэвид Лорен восемь лет тому назад женился на племяннице Джорджа Буша. Тут можно было бы сказать, что вот семья потомка нищих эмигрантов породнилась с высшим эшелоном американского истеблишмента,— если бы Ральф Лорен задолго до этого не стал не просто частью этого истеблишмента, а одним из его столпов. И лично, конечно, но главное — результатами своего труда. Сенаторы, конгрессмены, губернаторы, главы корпораций — в чьих пиджаках они выходят на воскресную прогулку? В чьих платьях блистают на благотворительных балах их жены и дочери? В чьих вязаных кардиганах сидят перед каминами в библиотеках загородных домов их отцы? В чьих поло играют в поло их сыновья? За чьими столами и под чьими люстрами собираются их семьи в День благодарения? Жизнь высшего американского общества непредставима без Ralph Lauren.

Но, да, начинал он бедным эмигрантом — как и братья Уорнер, Сэмюэл Голдвин, братья Шенк, Луис Барт Майер из Восточной Европы. Биографический фильм «Very Ralph» — одновременно как бы пособие по достижению пресловутой американской мечты. Ральф Лорен поверил в этот миф всем сердцем и сделал его реальностью. Еще в школьных сочинениях писал, что хочет стать миллионером. Увидев гардеробную обеспеченного одноклассника, он пообещал себе такую же. В 12 лет на первые заработанные деньги заказал себе хороший костюм. Начав продавать галстуки собственного дизайна, развозил их по магазинам в дорогом винтажном Aston. Теперь у него замечательная коллекция старинных автомобилей, заслужившая персональные выставки в бостонском Музее изобразительных искусств и парижском Музее декоративного искусства.

Квартиры и загородные дома, в том числе ранчо в горах (воплощение сразу двух американских архетипов, ковбойской романтики и вдохновленного английскими усадьбами помещичьего быта), в фильме тщательно перечислены и продемонстрированы — и прямо, и в эталонной хронике из семейных архивов: праздники, танцы на пляже, игры с детьми.

Ральф Лорен создавал сразу всю жизнь, а не моду — в фильме он признается, что моду ненавидит. Недаром он одним из первых среди дизайнеров начал делать мебель и предметы интерьера — его интересует образ жизни целиком. Поэтому он первым начал снимать в рекламе изображения семей, в том числе своей собственной. Поэтому все его вещи — и одежда, и мебель, и вазы — так кинематографичны. И в том числе поэтому его стилистику определяет не только соединение традиций загородного быта британской аристократии с ковбойским простецким стилем, но и явное влияние ар-деко. Ральф Лорен делал костюмы для фильма «Великий Гэтсби», и стилистика той эпохи для него очень важна. Но для себя он переписал историю Гэтсби. У нее счастливое продолжение и нет конца.

«Very Ralph», 2019

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