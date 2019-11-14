Возмещение в особом размере

Как ожидается, в России уже со следующего года граждане, оказавшиеся в особых жизненных ситуациях, смогут получать повышенное страховое возмещение по вкладам и счетам в банках в размере до 10 млн руб. Депутаты обещают, что закон будет принят до конца года. Согласно обзору мировой практики страхования вкладов, подготовленного Агентством па страхованию вкладов (АСВ), повышенные выплаты в особых ситуациях применяются в ЕС и доказали свою состоятельность. А вот отказ от страхования валютных вкладов по аналогии с некоторыми странами в АСВ внедрять не планируют.

О том, что законопроект, предполагающий повышенные выплаты страховки по вкладам граждан, оказавшихся в особых жизненных ситуациях, проходит финальный этап согласования в правительстве, сообщил “Ъ” глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. «Думаю, в ближайшее время приступим к рассмотрению, фактически все ведомства дали одобрение,— уточнил он.— Надеюсь, что дальше процесс пойдет быстро и мы примем закон до конца года». Таким образом, уже в 2020 году вкладчики смогут получать 10 млн руб. страховой защиты в случае особых жизненных ситуаций на временно высокие остатки на счетах. Под подобными ситуациями понимается, в частности, получение на банковский счет вкладчика средств от продажи жилого помещения, земельного участка, в счет пособий и социальных выплат, а также в счет наследства или возмещения ущерба, который был причинен жизни или здоровью, и т. п.

Как следует из подготовленного АСВ «Обзора мировой практики страхования вкладов», повышенные страховые выплаты в определенных ситуациях — не российское ноу-хау.

«В странах Европейского экономического сообщества… должна предоставляться отдельная защита для так называемых временно высоких остатков на счетах, образовавшихся в результате определенных жизненных ситуаций, таких как продажа недвижимости, получение наследства, увольнение или выход на пенсию, получение инвалидности или выплата в порядке компенсации за причиненный ущерб»,— отмечается в обзоре. В отношении таких средств установлен повышенный лимит страховой защиты на период не менее трех и не более 12 месяцев с момента зачисления на счет денежных средств. В частности, во Франции предусмотрены дополнительные €500 тыс. страховой защиты для остатков на счетах (стандартный уровень страхового возмещения в ЕС — €100 тыс.), которые возникли менее чем за три месяца до наступления страхового случая. В Великобритании лимит страховой защиты по временно высоким остаткам на счете составляет £1 млн (стандартный размер — £85 тыс.) и действует в течение шести месяцев с даты зачисления средств на счет.

Идея внедрения подобного подхода была высказана летом главой АСВ Юрием Исаевым и поддержана главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. А в середине июля появился соответствующий законопроект. «Временно высокие остатки на счетах являются нетипичными для массового вкладчика. Вероятность возникновения подобных ситуаций невелика в сравнении с общим числом вкладчиков, и следовательно, дополнительная нагрузка на фонд по таким случаям оценивается как незначительная»,— пояснили “Ъ” в АСВ. От совокупности мер, предусмотренных законопроектом, рост составит 0,1–0,3% в сравнении с текущей нагрузкой, уточнили в пресс-службе АСВ.

Впрочем, не все эксперты согласны с таким подходом. «Безусловно, введение повышенных страховых выплат по вкладам в особенных ситуациях необходимо»,— полагает руководитель практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург. Однако, по ее мнению, «денежных порогов в зависимости от ситуации должно быть несколько». Вместе с тем, по мнению зампреда правления ВТБ Анатолия Печатникова, любое повышение размера отчислений в фонд АСВ приведет к дополнительному росту расходов по процентам для банков. «Такая нагрузка негативна как для самих банков, в связи с тем что растут отчисления в фонд АСВ, так и в целом для финансовой системы»,— говорит он. Вместе с тем в ряде стран устанавливаются пониженные лимиты по вкладам в иностранной валюте или вовсе их не страхуют.

Как отмечает в обзоре АСВ, в Армении лимит возмещения по вкладам в национальной валюте составляет 10 млн драм, в иностранной валюте — 5 млн драм; в Казахстане — 10–15 млн тенге и 5 млн тенге соответственно. Не застрахованы вклады и счета в иностранной валюте в Канаде, Японии, Австралии, Бразилии и Сингапуре. В Германии не застрахованы вклады и счета в валюте стран, не входящих в Европейский союз (ЕС), во Франции — в валюте стран, не входящих в Европейское экономическое сообщество.

По мнению начальника отдела инвестиций «БКС Брокер» Нарека Авакяна, в России в отношении валютных вкладов можно было бы применить правило исключения страхования таких вкладов, что сократило бы долларизацию банковской системы, снизило давление на валютную позицию банков и повысило привлекательность вкладов в рублях. Впрочем, как отмечает управляющий по стратегическому маркетингу ПСБ Андрей Бархота, такая инициатива, вероятно, «снизит долларизацию в организованных сбережениях, но кратно увеличит ее в структуре наличных средств». Но в АСВ сообщили, что исключение вкладов граждан в валюте из-под страховой защиты в России не рассматривается. «Стандарты Международной ассоциации страховщиков депозитов (МАСД, IADI) признают целесообразным защищать депозиты независимо от валюты счета»,— отметили там.

Ксения Дементьева