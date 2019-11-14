Картельная закупка

УФАС по Самарской области возбудило дело об ограничении конкуренции на госзакупках медицинских изделий. Семь организаций, с 2013 года по 2017 год участвовавших в торгах на право поставлять товар в больницы и диспансеры Самарской области, по версии антимонопольного органа, принадлежат одним и тем же собственникам. Также, как выяснилось, подготовиться к участию в торгах в некоторых случаях помогал сам заказчик — областной противотурберкулезный клинический диспансер им. Н.В.Постникова. За четыре года компании выиграли в области 378 госконтрактов на общую сумму порядка 1,6 млрд руб.

Самарское УФАС заподозрило ООО «Мед Лайф Ульяновск», ООО «Импульс Сармед», ООО «Регион Мед», ООО «Мед Лайф Сервис», ООО «Барос», ООО «Медлайф» и ООО «ТД „ВИП-Фарм“» в картельном сговоре при участии в торгах на право поставлять расходные материалы и оборудование в медицинские учреждения Самарской области. Соответствующая информация поступила в антимонопольную службу из УФСБ по Самарской области. После проверки УФАС выяснилось, что заявки подавались с одного IP-адреса. У ТД «ВИП-Фарм» проверяющие нашли электронные подписи остальных шести компаний, участвующих в деле. Все юлрица вели друг с другом переписку, где обсуждали предстоящие закупки. Также после проверки стало известно, что ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В.Постникова» на собственных торгах заранее предоставляло компаниям технические требования. С 2013 года, по данным областного отделения «Общероссийского народного фронта» (ОНФ), организации выиграли в регионе 378 контрактов на общую сумму около 1,6 млрд руб. Как пояснили „Ъ“ в ОНФ, факт аффилированности изначально обнаружили они.

ООО «Мед Лайф Ульяновск» создано в Ульяновске в 2007 году. Владельцем компании, по данным «СПАРК-Интерфакс», является Павел Деллос. Бывшими владельцами организации указаны Наталья Решетникова, Вячеслав Мельник, Наталья Мельник и Андрей Никулин. Выручка «Мед Лайф Ульяновска» в 2014 году составила 1,2 млн руб. В 2015 году общество выручило 73 млн руб., доход составил 998 тыс. руб. Далее ежегодная выручка компании в среднем составляла 50 млн руб. Доход — около 7 млн руб. Организация была поставщиком Волжской ЦРБ, областных онкодиспансера, больницы им. В.Д.Середавина и других медучреждений. В августе этого года «Мед Лайф Ульяновск» вступил в стадию ликвидации. Наталья Решетникова также числится бывшим собственником «Мед Лайф Сервиса» и «Мед Лайфа». Последнее ликвидировано в июле этого года. Андрей Никулин владеет ТД «ВИП-Фарм». У всех компаний, в отношении которых возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, совпадают телефоны. У «Мед Лайф Сервиса» и «Импульс Сармеда» совпадают и адреса.

По словам юристов, аффилированным лицам не запрещено участвовать в одних и тех же закупочных процедурах. Закон нарушается, если компании начинают согласовывать действия между собой или с организатором торгов. За это предусматриваются административная и уголовная ответственности. «В соответствии с п. 2 ст. 14.32 КоАП, такие действия предусматривают назначение административного штрафа в размере до 50 тыс. руб. или дисквалификацию сроком до трех лет. Для участвовавших в сговоре участников торгов штраф КоАП предусмотрен в размере от 10% до 50% начальной стоимости контракта, не менее 100 тыс. руб., но и не боле 4% совокупного размера выручки»,— поясняет партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт. «По ст. 178 УК РФ, заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, то есть за картель, причинившего ущерб свыше 30 млн руб. или позволившего участникам получить доход свыше 25 млн руб., может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. Это возможно только при условии, что уголовное дело по факту выявленных нарушений будет возбуждено и все случаи нарушения будут в него объединены», — добавляет Павел Иккерт. Как отмечает партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко, контракты компаний, не исполненные до конца, могут быть расторгнуты. «Если заключенные на основании спорных торгов договоры уже исполнены, оспаривание торгов не даст никакого результата»,— говорит юрист.

В 2016 году местное УФАС заподозрило в картельном сговоре на госзакупках собственника ООО «Современные медицинские технологии» (СМТ) Сергея Шатило, его деловых партнеров и замминистра здравоохранения региона Альберта Навасардяна. Стоимость контракта на поставку оборудования для медучреждений Самарской области составляла около 4 млрд руб. Победителем признали СМТ.Впоследствии дело переросло в громкий уголовный процесс. В августе этого года Сергея Шатило приговорили к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Альберту Навасардяну, обвиняемому еще и в превышении должностных полномочий, назначили три года в колонии общего режима. Остальные фигуранты дела получили условные сроки. СМТ лишились права участия в госторгах.

Сабрина Самедова