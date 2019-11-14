Не допустят к жилому фонду Две управляющие компании в Самарской области могут лишиться лицензии

Государственная жилищная инспекция приняла решение обратиться в суд с требованием аннулировать разрешение на деятельность ООО «Управляющий жилищно-коммунальный комплекс», принадлежащего московскому холдингу АО «Домком Инвест». Лицензия также принадлежащего холдингу ООО «Мечта» вскоре прекратится по причине банкротства. После прекращения действия лицензий собственникам более сотни домов придется выбирать для управления домами другие УК, или их назначат органы местного самоуправления.

Государственная жилищная инспекция Самарской области (ГЖИ) обратится в суд с заявлением об отзыве лицензий управляющих компаний ООО «Управляющий жилищно-коммунальный комплекс» (УЖК «Комплекс») и ООО «Мечта». Такое решение было принято на заседании по лицензированию управляющих компаний региона.

«Поступили предложения от ГЖИ — получить согласие на обращение в суд на аннулирование лицензии у ООО „Мечта“ в связи с тем, что есть решение суда о банкротстве. У второй компании (ООО «УЖК „Комплекс“») в течение года были отозваны и исключены из реестра дома более 15% от общей площади, управляемых УК домов. Сейчас лицензионная комиссия разрешила ГЖИ подать в суд, который будет принимать решение отзывать лицензию или нет»,— пояснил председатель комиссии по лицензированию управляющих компаний в Самарской области Виктор Часовских.

По словам эксперта, если компанию лишат лицензии, она уже не сможет работать, и директор УК в течение пяти лет не сможет работать в этой должности. В этом случае орган местного самоуправления будет проводить конкурс и назначать УК для домов, если собственники сами не выберут другую компанию, уточнил господин Часовских.

По сведениям «СПАРК-Интерфакс», УЖК «Комплекс» принадлежит московскому АО «Домком Инвест». Бенефициаром компании является Александр Костюков, директор — Сергей Воробьев. По данным официального сайта организации, в жилом фонде УК находится 109 домов в Ленинском и Самарском внутригородских районах Самары. Дозвониться до управляющей компании „Ъ“ не удалось.

В структуру АО «Домком Инвест» кроме УЖК «Комплекс» входят работающие в Самаре управляющие компании ООО «ЖКС», ООО «Куйбышевский ПЖРТ», ООО «УО „Коммунальник“» и ООО «МУП „Комплекс“». В конце мая текущего года областная прокуратура выявила свыше 500 нарушений закона в работе управляющих компаний, входящих в структуру «Домком Инвеста».

Бенефициаром ООО «Мечта», которому также грозит отзыв лицензии, является Антон Самохин. В обслуживании у организации около 57 домов в Октябрьском внутригородском районе Самары.

Конкурсный управляющий ООО «Мечта» Наталья Гасанова сообщила „Ъ“, что не будет обжаловать отзыв лицензии: «В отношении организации введена процедура конкурсного производства. В случае признания управляющей компании банкротом лицензия должна быть прекращена в течение шести месяцев. Причем само управление жилым фондом может и продолжаться. Но так как в данной организации отсутствуют средства, стабильное поступление средств от собственников, качественное обслуживание организацией невозможно. Поэтому арбитражным управляющим принято решение об отказе в обслуживании жилого фонда. Было направлено письмо в администрацию района с просьбой провести конкурс по выбору ­другой УК».

По информации депутата Самарской губдумы Михаила Матвеева, на заседании лицензионной комиссии также рассматривалась деятельность ООО «УК „Тольяттитопсервис“», которое обслуживает в Тольятти дома на улице Революционной: «Это самые большие дома в Тольятти, бывшие ВАЗовские общежития. Там идет конфликт между „Тольяттитопсервис“ и новой УК, в которую перешел один из этих домов. Они не хотят передавать им документы и финансовые средства. Есть огромное количество жалоб по другому дому, жители просили отозвать лицензию за многократные грубые нарушения — долги перед ресурсоснабжающими организациями более 20 млн руб. В свою очередь, компания утверждает, что жители должны им порядка 50 млн руб. Органы местной власти в этом случае должны сами вмешиваться в этот процесс и менять компанию».

Судьбу «Тольяттитопсервис» по наличию или отсутствию оснований для аннулирования лицензии решат на следующем заседании комиссии. «Компания в суде обжалует результаты перехода дома к другой УК.ГЖИ им разъяснила, что они обязаны передать документацию, поскольку дом в реестре стоит за другой УК, а потом, если они выиграют суд, получат ее обратно»,— пояснил Михаил Матвеев.

Ани Айвазян