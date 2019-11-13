ФНС требует от воронежского «Логус-Агро» уплаты 66,4 млн рулей долга по налогам

Арбитражный суд Воронежской области 12 ноября приступил к рассмотрению заявления Федеральной налоговой службы (ФНС) о признании банкротом воронежского ООО «Логус-Агро» (основная структура ГК «Логус»). Как сказано в материалах суда, ФНС в конце сентября обратилась в арбитраж с заявлением о признании несостоятельным ООО «Логус-Агро». Компания, по данным службы, не выплатила обязательные платежи на сумму 66,4 млн руб. (64,9 млн руб. основного долга и 1,4 млн руб. пени за три месяца). Следующее заседание назначено на 5 декабря.

Генеральный директор и совладелец «Логуса» Игорь Алименко заверил “Ъ-Черноземье”, что рассмотрение заявления не приведет к банкротству компании. «Это не катастрофа и не системный сбой. Просто сегодня проходит процедура реструктуризации группы компаний. И в воронежской налоговой меняется руководство. У них есть регламент, они ему следуют, но не всегда понимают бизнес,— пояснил господин Алименко.— Ничего критичного, все управляемо. Юрлицо «Логус-агро» будет работать, в ближайшие три месяца погасит все задолженности и придет в нормальный вид».

Напомним, что в марте нынешнего года совладельцы «Логус-Агро», финансист Александр Соловьев и господин Алименко, продали 5 тыс. га земли, элеватор и сельхозтехнику в Новоусманском районе главе крупнейшего воронежского КФХ, депутату облдумы Александру Князеву. Ключевой причиной продажи стало желание господина Соловьева сконцентрироваться на развитии медицинского бизнеса. Тогда эксперты оценивали только стоимость переданной земли в сумму около 250 млн руб. Игорь Алименко пояснял, что у «Логус-Агро» по итогам сделки останутся растениеводческое и садоводческое направления — еще около 2 тыс. га земель.

По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал ООО «Логус-Агро» составляет 135 млн руб. Выручка компании по итогам 2018-го достигла 440 млн руб., чистая прибыль — 106 тыс. руб. Ее владельцами в равных долях (по 33,33%) пока значатся Игорь Алименко, Елена Соловьева и белгородский предприниматель Андрей Лысенко.

Подробнее о том, как часть активов группы перешла Александру Князеву, в материале “Ъ-Черноземье” «“Логус-Агро” остался без пшеницы».

Андрей Цветков, Андрей Прах