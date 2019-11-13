Павел Дуров намерен бороться за Gram

Павел Дуров требует отклонить иск американского регулятора, который помешал бизнесмену выпустить криптовалюту в срок. Юристы Telegram обратились в суд штата Нью-Йорк, утверждая, что Gram — это не ценная бумага, а валюта или товар внутри блокчейн-платформы. Комиссия по ценным бумагам и биржам США уверена в обратном, и указывает, что первичное размещение токенов должно регулироваться законом. Telegram ему не соответствует, поэтому ICO невозможно. Как теперь будут развиваться события?

Сооснователь платформы для криптофондов Token Box Владимир Смеркис говорит, что решение суда может быть непредсказуемым: «Комиссия по ценным бумагам Соединенных Штатов Америки всегда настороженно относилась к новым ICO. И если мы говорим об ICO Telegram, которое прошло, действительно инвесторы покупали не ценную бумагу. Те Gram, которые покупали инвесторы, должны являться внутренней валютой системы Telegram Open Network, в частности люди могут осуществлять различные оплаты внутри системы, передавать их друг другу и так далее. Ценная бумага по своим свойствам обладает несколько другим функционалом, в частности правом требования дивидендов. Повлияет ли это на решение? Я думаю, что, по крайней мере, будут обсуждения.

Инвесторов держат в курсе — Telegram находится на хорошей обратной связи с ними».

Выпуск криптовалюты Павла Дурова был запланирован на 31 октября этого года, однако, из-за претензий регулятора дату пришлось отложить на 30 апреля.

Ранее позицию Комиссии по ценным бумагам и биржам в этом конфликте “Ъ FM” описывал ее бывший сотрудник, юрист Зак Фэллон: «Сейчас Комиссия не собирается ограничивать их размещение, а просто хочет, чтобы они предоставили о себе больше информации, так они будут соответствовать закону. Она также не против, чтобы криптовалюту мог купить любой гражданин. Да, Telegram может запустить продажи токенов за рубежом, да, технически нет никакой возможности ограничить продажу Gram американцам на вторичном рынке.

Но было бы безрассудно начинать размещение, не урегулировав спор с Комиссией по ценным бумагам.Это могут расценить как преступление, что сильно снизит их шансы договориться с Комиссией».

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Суд штата Нью-Йорк планирует рассмотреть иск регулятора к Telegram в феврале следующего года.

Иван Якунин