«Нина Масляева усталой походкой покинула зал суда»

Главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева рассказала в суде о «черной кассе». По словам ключевого свидетеля обвинения, деньги из госбюджета поступали на счета компании Кирилла Серебренникова, обналичивались, а затем их тратили на зарплаты, закупку декораций и другие цели. Сегодня в Мещанском суде прошел восьмой день слушаний по делу «Седьмой студии», за процессом следил корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.
Длилось заседание почти шесть с половиной часов с небольшим перерывом в полчаса. В самом начале допроса Нина Масляева рассказала предысторию, как она попала в проект «Седьмая студия». По ее словам, Кирилл Серебренников, а также остальные фигуранты дела, в частности Алексей Малобродский и Юрий Итин, когда принимали ее на работу, заявили, что, как сказала Масляева, на проектевсе хорошо заработают, часть денег пойдет непосредственно на саму «Платформу», а на другой части можно будет заработать, так заявила Масляева со ссылкой якобы на слова Кирилла Серебренникова.
По словам бывшего главного бухгалтера, для того чтобы «Седьмой студии» платить меньше налогов, зарплаты сотрудникам в ведомости указывались ниже реальной — она называла цифры от 25 до 45 тыс. руб. Часть денег просто присваивалась, но при этом другая часть все-таки шла на спектакли в рамках проекта «Платформа», а обналичивались деньги действительно, как заявила Нина Масляева, через фирмы, которые приводили она сама, а также Алексей Малобродский. И по словам Масляевой, было две кассы: «черная» и «белая».
Самые интересные моменты наступили ближе к окончанию заседания — прокуроры попросили Нину Масляеву озвучить показания, которые она давала на предыдущем допросе В Мещанском суде и на предварительном следствии. Выяснилось, что в июне 2017 года она уточняла, что у Кирилла Серебренникова, например, зарплата, которую он, как и все остальные, по ее словам, получал в конверте, составляла не 35-45 тыс. руб., как было указано в официальных ведомостях, а 120-240 тыс. руб.
Более того, Масляева заявила, что однажды по указанию Кирилла Серебренникова бывший генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова поехала передавать 300 тыс. руб. художественному руководителю «Гоголь-центра» на какие-то его нужды. Кстати, сам Серебренников на заседании пояснил, что речь шла о задолженности «Седьмой студии» перед ним, и он как раз эти 300 тыс. просил передать, поскольку в один момент эти деньги «Седьмая студия» ему, наоборот, задолжала.
Дальше открылись довольно любопытные факты в плане противоречий. Защита попросила огласить показания, которые Масляева дала в самом начале. И еще до того, как она заключила досудебное соглашение, по которому признала свою вину и стала сотрудничать со следствием, в мае 2017 года в показаниях она не говорила о том, сколько денег было похищено фигурантами этого дела, хотя в предыдущих показаниях говорилось о том, что сначала была сумма в 120 млн руб., потом в 110 млн руб.
Цифры разнились, а в первых показаниях они вообще не фигурировали, хотя Масляева уточняла, что ее основной задачей как раз было обналичивать эти бюджетные деньги и приносить непосредственно руководителям, Серебренникову и Малобродскому. Они этими деньгами уже распоряжались по своему усмотрению.
Судя по тому, как довольно нервно проходило заседание, и прокуроры, и адвокаты очень часто вступали в перепалки относительно того, какие показания все-таки более правдивы, и даже судья спрашивала Масляеву, что она помнит лучше. После того, как прокурор огласил показания Масляевой на предварительном расследовании, она сказала, нужно верить тому, что она говорила в 2017 году, но после коротко добавила, что верить тем показаниям, которые она дала все-таки на этом заседании. После судья закрыла допрос, и Нина Масляева усталой походкой покинула зал суда.
Другие фигуранты коротко высказались. Они не согласились с тем, какие показания Масляева дала на заседании, и даже Алексей Малобродский, например, стал задавать ей дополнительные вопросы, что значило, например, что он был в курсе всех дел, происходящих в «Седьмой студии», — он не понял эту формулировку. Масляева на это заявила, что Малобродский ерничает, и отвечать на его вопросы не будет, поскольку, как она уточнила, все хотят свались всю вину на нее и сделать ее козлом отпущения — это цитата самой Нины Масляевой.
Следующее заседание будет 14 ноября в 11.30, поскольку судья Олеся Менделеева поставила перед всеми условие, что слушания будут проходить каждый день, и возможно, до конца года какое-то решение по делу «Седьмой студии» все-таки будет услышано.
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