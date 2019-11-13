«Нина Масляева усталой походкой покинула зал суда»

Главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева рассказала в суде о «черной кассе». По словам ключевого свидетеля обвинения, деньги из госбюджета поступали на счета компании Кирилла Серебренникова, обналичивались, а затем их тратили на зарплаты, закупку декораций и другие цели. Сегодня в Мещанском суде прошел восьмой день слушаний по делу «Седьмой студии», за процессом следил корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

Длилось заседание почти шесть с половиной часов с небольшим перерывом в полчаса. В самом начале допроса Нина Масляева рассказала предысторию, как она попала в проект «Седьмая студия». По ее словам, Кирилл Серебренников, а также остальные фигуранты дела, в частности Алексей Малобродский и Юрий Итин, когда принимали ее на работу, заявили, что, как сказала Масляева, на проектевсе хорошо заработают, часть денег пойдет непосредственно на саму «Платформу», а на другой части можно будет заработать, так заявила Масляева со ссылкой якобы на слова Кирилла Серебренникова.

По словам бывшего главного бухгалтера, для того чтобы «Седьмой студии» платить меньше налогов, зарплаты сотрудникам в ведомости указывались ниже реальной — она называла цифры от 25 до 45 тыс. руб. Часть денег просто присваивалась, но при этом другая часть все-таки шла на спектакли в рамках проекта «Платформа», а обналичивались деньги действительно, как заявила Нина Масляева, через фирмы, которые приводили она сама, а также Алексей Малобродский. И по словам Масляевой, было две кассы: «черная» и «белая».

Но при этом Масляева заявила, что за «черную» она не отвечала, а делала это кассир, которая пока еще не была допрошена на заседании в качестве свидетеля.

Самые интересные моменты наступили ближе к окончанию заседания — прокуроры попросили Нину Масляеву озвучить показания, которые она давала на предыдущем допросе В Мещанском суде и на предварительном следствии. Выяснилось, что в июне 2017 года она уточняла, что у Кирилла Серебренникова, например, зарплата, которую он, как и все остальные, по ее словам, получал в конверте, составляла не 35-45 тыс. руб., как было указано в официальных ведомостях, а 120-240 тыс. руб.

Как ключевой свидетель обвинения Нина Масляева дала показания суду Читать далее

Более того, Масляева заявила, что однажды по указанию Кирилла Серебренникова бывший генпродюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова поехала передавать 300 тыс. руб. художественному руководителю «Гоголь-центра» на какие-то его нужды. Кстати, сам Серебренников на заседании пояснил, что речь шла о задолженности «Седьмой студии» перед ним, и он как раз эти 300 тыс. просил передать, поскольку в один момент эти деньги «Седьмая студия» ему, наоборот, задолжала.

Дальше открылись довольно любопытные факты в плане противоречий. Защита попросила огласить показания, которые Масляева дала в самом начале. И еще до того, как она заключила досудебное соглашение, по которому признала свою вину и стала сотрудничать со следствием, в мае 2017 года в показаниях она не говорила о том, сколько денег было похищено фигурантами этого дела, хотя в предыдущих показаниях говорилось о том, что сначала была сумма в 120 млн руб., потом в 110 млн руб.

Цифры разнились, а в первых показаниях они вообще не фигурировали, хотя Масляева уточняла, что ее основной задачей как раз было обналичивать эти бюджетные деньги и приносить непосредственно руководителям, Серебренникову и Малобродскому. Они этими деньгами уже распоряжались по своему усмотрению.

Судя по тому, как довольно нервно проходило заседание, и прокуроры, и адвокаты очень часто вступали в перепалки относительно того, какие показания все-таки более правдивы, и даже судья спрашивала Масляеву, что она помнит лучше. После того, как прокурор огласил показания Масляевой на предварительном расследовании, она сказала, нужно верить тому, что она говорила в 2017 году, но после коротко добавила, что верить тем показаниям, которые она дала все-таки на этом заседании. После судья закрыла допрос, и Нина Масляева усталой походкой покинула зал суда.

Другие фигуранты коротко высказались. Они не согласились с тем, какие показания Масляева дала на заседании, и даже Алексей Малобродский, например, стал задавать ей дополнительные вопросы, что значило, например, что он был в курсе всех дел, происходящих в «Седьмой студии», — он не понял эту формулировку. Масляева на это заявила, что Малобродский ерничает, и отвечать на его вопросы не будет, поскольку, как она уточнила, все хотят свались всю вину на нее и сделать ее козлом отпущения — это цитата самой Нины Масляевой.

Следующее заседание будет 14 ноября в 11.30, поскольку судья Олеся Менделеева поставила перед всеми условие, что слушания будут проходить каждый день, и возможно, до конца года какое-то решение по делу «Седьмой студии» все-таки будет услышано.