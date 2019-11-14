Coffeeshop попросится навынос

В надежде увеличить количество партнеров австрийская Coffeeshop Company намерена развивать в России сеть по продаже кофе навынос Espress IT. Это решение принято на фоне падения продаж, наблюдаемого последнее время. Причину этого эксперты видят в проблемах с партнерами, считая планы по развитию формата to go запоздавшими.
Информацию о том, что Coffeeshop Company запустила в России формат кофеен навынос Espress IT, “Ъ” обнаружил на сайте сети. Заведения под этим брендом уже работают, в частности, в Австрии, Германии, Великобритании. В России компания планирует развивать Espress IT с помощью франчайзи. Речь идет о небольших кофейнях, в том числе корнерах в торгцентрах, следует из презентации. В Coffeeshop Company на запрос “Ъ” не ответили.
Инвестиции в открытие одной кофейни составят до 1,2 млн руб. плюс паушальный взнос в 450 тыс. руб., еще 4% от выручки — роялти, заявленная окупаемость — восемь месяцев, указано в материалах Espress IT. Но открыть кофейню на такую сумму практически невозможно, считает заместитель гендиректора по коммерции ГК «Шоколадница» Евгений Прохоров. По его словам, у большинства объектов в хороших локациях некачественный ремонт или он вовсе отсутствует, что повышает траты на открытие. Правда, у Espress IT роялти чуть ниже рынка (сейчас средний размер 5–7%).
Решение запустить продажи кофе навынос поможет Coffeeshop расширить партнерскую сеть. Впрочем, компания опоздала с ним лет на пять, отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Собеседник “Ъ” на рынке отмечает, что Coffeeshop традиционно предлагает дорогие для франчайзи дополнительные услуги: кофемашины по 800 тыс. руб., когда средняя цена на рынке до 400 тыс. руб., стоимость одного 1 кг кофе достигает 1,5 тыс. руб., тогда как у конкурентов — около 800 руб. за 1 кг. В пресс-службе сети кофеен «Правда кофе» полагают, что Espress IT будет конкурировать в первую очередь с существующими игроками на площадях торгцентров, например Cofix, Coffee Way, Coffee like и т. д. Чтобы сеть стала немного заметной, например, в Москве, ей потребуется открыть как минимум 30 заведений, полагает Евгений Прохоров.
Coffeeshop Company — международная сеть кофеен, входит в Scharf Group. Головной офис располагается в Австрии. По собственным данным, включает в себя около 300 заведений, из которых почти треть — 71 объект — располагается в России. С 2008 года в РФ заведения Coffeeshop Company по мастер-франшизе развивает ООО «Кофе сэт», 10% компании принадлежит Scharf the art of coffee GmbH, 30,6% — Сергею Сайкину и по 29,7% Александру Абросимову и Сергею Белоглазову, следует из выписки ЕГРЮЛ.
Другой источник “Ъ” на ресторанном рынке добавляет, что одной из причин выхода в новый сегмент стали проблемы субфранчайзи с владельцем мастер-франшизы. По его данным, недавно несколько крупных партнеров закрыли свои кофейни или сменили вывеску Coffeeshop на собственную.
Другой источник “Ъ” среди рестораторов рассказал, что несколько месяцев назад Coffeeshop покинул руководитель департамента франчайзи Алексей Сивак-Патрианц, проработавший на этой должности десять лет. На сайте сети человек с этим именем до сих пор числится в качестве топ-менеджера. При этом Анна Рождественская отмечает, что Coffeeshop Company всегда работает прозрачно, регистрируя договоры коммерческой концессии с партнерами в Роспатенте, но эта одна из немногих компаний на рынке франшиз, которая регулярно судится с партнерами за выплату роялти.
Сегмент кофеен навынос остается одним из самых быстрорастущих на рынке общепита РФ. По данным сервиса 2ГИС, с мая по ноябрь 2019 года в 15 городах-миллионниках количество кофеен выросло на 17%, а число точек увеличилось с 3,5 тыс. до 4,2 тыс.
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