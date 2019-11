Coffeeshop попросится навынос

В надежде увеличить количество партнеров австрийская Coffeeshop Company намерена развивать в России сеть по продаже кофе навынос Espress IT. Это решение принято на фоне падения продаж, наблюдаемого последнее время. Причину этого эксперты видят в проблемах с партнерами, считая планы по развитию формата to go запоздавшими.

Информацию о том, что Coffeeshop Company запустила в России формат кофеен навынос Espress IT, “Ъ” обнаружил на сайте сети. Заведения под этим брендом уже работают, в частности, в Австрии, Германии, Великобритании. В России компания планирует развивать Espress IT с помощью франчайзи. Речь идет о небольших кофейнях, в том числе корнерах в торгцентрах, следует из презентации. В Coffeeshop Company на запрос “Ъ” не ответили.

Инвестиции в открытие одной кофейни составят до 1,2 млн руб. плюс паушальный взнос в 450 тыс. руб., еще 4% от выручки — роялти, заявленная окупаемость — восемь месяцев, указано в материалах Espress IT. Но открыть кофейню на такую сумму практически невозможно, считает заместитель гендиректора по коммерции ГК «Шоколадница» Евгений Прохоров. По его словам, у большинства объектов в хороших локациях некачественный ремонт или он вовсе отсутствует, что повышает траты на открытие. Правда, у Espress IT роялти чуть ниже рынка (сейчас средний размер 5–7%).

Решение запустить продажи кофе навынос поможет Coffeeshop расширить партнерскую сеть. Впрочем, компания опоздала с ним лет на пять, отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Собеседник “Ъ” на рынке отмечает, что Coffeeshop традиционно предлагает дорогие для франчайзи дополнительные услуги: кофемашины по 800 тыс. руб., когда средняя цена на рынке до 400 тыс. руб., стоимость одного 1 кг кофе достигает 1,5 тыс. руб., тогда как у конкурентов — около 800 руб. за 1 кг. В пресс-службе сети кофеен «Правда кофе» полагают, что Espress IT будет конкурировать в первую очередь с существующими игроками на площадях торгцентров, например Cofix, Coffee Way, Coffee like и т. д. Чтобы сеть стала немного заметной, например, в Москве, ей потребуется открыть как минимум 30 заведений, полагает Евгений Прохоров.

Coffeeshop Company — международная сеть кофеен, входит в Scharf Group. Головной офис располагается в Австрии. По собственным данным, включает в себя около 300 заведений, из которых почти треть — 71 объект — располагается в России. С 2008 года в РФ заведения Coffeeshop Company по мастер-франшизе развивает ООО «Кофе сэт», 10% компании принадлежит Scharf the art of coffee GmbH, 30,6% — Сергею Сайкину и по 29,7% Александру Абросимову и Сергею Белоглазову, следует из выписки ЕГРЮЛ.

Другой источник “Ъ” на ресторанном рынке добавляет, что одной из причин выхода в новый сегмент стали проблемы субфранчайзи с владельцем мастер-франшизы. По его данным, недавно несколько крупных партнеров закрыли свои кофейни или сменили вывеску Coffeeshop на собственную.

Проблемы косвенно подтверждаются финансовыми показателями компании, по данным Kartoteka.ru , за последний период выручка упала более чем вдвое: с 470 млн руб. в 2017 году до 211 млн руб. в 2018 году.

Другой источник “Ъ” среди рестораторов рассказал, что несколько месяцев назад Coffeeshop покинул руководитель департамента франчайзи Алексей Сивак-Патрианц, проработавший на этой должности десять лет. На сайте сети человек с этим именем до сих пор числится в качестве топ-менеджера. При этом Анна Рождественская отмечает, что Coffeeshop Company всегда работает прозрачно, регистрируя договоры коммерческой концессии с партнерами в Роспатенте, но эта одна из немногих компаний на рынке франшиз, которая регулярно судится с партнерами за выплату роялти.

Сегмент кофеен навынос остается одним из самых быстрорастущих на рынке общепита РФ. По данным сервиса 2ГИС, с мая по ноябрь 2019 года в 15 городах-миллионниках количество кофеен выросло на 17%, а число точек увеличилось с 3,5 тыс. до 4,2 тыс.

Никита Щуренков