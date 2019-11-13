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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Депутат горсовета Белгорода Денис Глотов стал замом главы Яковлевского округа по экономике

Заместителем главы администрации Яковлевского городского округа по экономике стал депутат горсовета Белгорода Денис Глотов. Это следует из информации о структуре администрации муниципалитета.

Денису Глотову 35 лет. Он родился в Белгороде. В 2006 году окончил Белгородский государственный технологический университет. После учебы начал работу в ООО «Автогарант+», которое занимается торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. В 2010 году возглавил компанию. В горсовете был секретарем постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.

Александр Прытков


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