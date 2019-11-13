Депутат горсовета Белгорода Денис Глотов стал замом главы Яковлевского округа по экономике

Заместителем главы администрации Яковлевского городского округа по экономике стал депутат горсовета Белгорода Денис Глотов. Это следует из информации о структуре администрации муниципалитета.

Денису Глотову 35 лет. Он родился в Белгороде. В 2006 году окончил Белгородский государственный технологический университет. После учебы начал работу в ООО «Автогарант+», которое занимается торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. В 2010 году возглавил компанию. В горсовете был секретарем постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике.

Александр Прытков