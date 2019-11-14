Бетона воз

Новосибирская компания «Главновосибирскстрой» приобрела расположенный в Искитиме завод по производству автоклавного газобетона «Бетолекс» за 517 млн руб. Завод, построенный в 2014 году за 3,2 млрд руб., был признан банкротом через два года после запуска. С покупкой этого актива «Главновосибирскстрой», в портфеле которого также завод по производству газобетона «Сибит», будет производить около 870 тыс. куб. м газобетона в год. В компании считают, что сделка позволит ей войти в тройку крупнейших в России производителей газобетона. Эксперты рынка сомневаются в этом, учитывая высокую конкуренцию на рынке производства стройматериалов.

Завод по производству автоклавного газобетона «Бетолекс» в Новосибирской области продан «Главновосибирскстрою» — одной из крупнейших в Сибири компаний строительного комплекса. Сделка состоялась в рамках банкротства ООО «Сибирский строитель», владевшего «Бетолексом». Как следует из документов торгов, «Главновосибирскстрой» предложил за завод 517 млн руб. при стартовой цене 516,8 млн руб.

Изначально, в 2018 году, предприятие выставлялось на продажу по стартовой цене 1,8 млрд руб., но желающих купить его не нашлось. Участники рынка считали «Главновосибирскстрой» одним из наиболее вероятных покупателей «Бетолекса», учитывая, что компании работают в одном сегменте рынка стройматериалов и являются основными конкурентами. Однако в «Главновосибирскстрое» возможность сделки отрицали, ссылаясь на «не слишком благоприятную» рыночную ситуацию и двойное превышение существующих промышленных мощностей по производству газобетона над спросом на этот стройматериал.

Сейчас ситуация изменилась, рассказал „Ъ“ гендиректор АО «Главновосибирскстрой» Игорь Святобогов. «Некоторые категории строительных материалов на рынке замещаются на газобетон, этот рынок растет. Учитывая эту тенденцию, мы сочли, что сейчас для компании благоприятный момент для выхода за пределы Сибирского региона, и приняли решение о покупке актива»,— сказал он. По словам Игоря Святобогова, компания планирует наладить поставки газобетона в западном направлении от Урала и в восточном до Дальнего Востока. По его оценкам, с приобретением «Бетолекса» «Главновосибирскстрой» войдет в тройку крупнейших в России производителей газобетона. Совокупная мощность «Бетолекса» и «Сибита», входящего в структуру компании «Главновосибирскстрой», составит 870 тыс. куб. м продукции в год. Производственная мощность «Сибита» сейчас — 420 тыс. куб. м.

Завод «Бетолекс» был введен в эксплуатацию в 2012 году. Инвестиции в проект — 3,2 млрд руб., из них 2,62 млрд руб. предоставил Внешэкономбанк. Заявленная мощность предприятия — 470 тыс. куб. м в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», 50% «Сибирского строителя» принадлежат Дмитрию Малахову, еще 50% — совладельцу ООО «Альянсторг» (лицензиат ТМ «Быстроном») Александру Зайцеву. На запланированные объемы производства завод так и не смог выйти, учитывая, что предприятие открылось в период кризиса, когда строительный рынок значительно сжался. По данным DSO Consulting, в 2014 году завод «Бетолекс» произвел 195,6 тыс. куб. м газобетона, в 2015-м — 178,7 тыс. куб. м. В 2016 году завод был признан банкротом, его долги превышают 5,1 млрд руб. Производство законсервировано.

По оценкам господина Святобогова, для запуска производства на «Бетолексе» необходимо инвестировать в него 200–250 млн руб. «Через четыре месяца, максимум через полгода запустим производство»,— уверен он.

На протяжении последних десяти лет потребление газобетона в проектных решениях стройкомпаний растет, несмотря на падение объемов строительства и потребления стройматериалов в целом, утверждает президент национального объединения строителей РФ Антон Глушков. «Он вытесняет такие стандартные материалы, как кирпич, а частично и легковозводимые конструкции из гипсокартона»,— говорит он. Нехватки в общераспространенных стройматериалах в Сибирском федеральном округе и в России сегодня нет. Выйти с дополнительными объемами газобетона на рынки других регионов, обеспеченных материалами местного производства, будет сложно. «Такая продукция должна быть или иного качества, или другой цены за счет масштаба производства»,— уверен господин Глушков.

Газобетонные блоки — один из самых популярных стройматериалов в России, их доля достигает 40%, говорит гендиректор АПРИ «Флай плэнинг» Владимир Савченков. По его оценкам, в ближайшее время рынок производства газосиликатных блоков будет расти на 3–5% в год.

Спрос на газобетон со стороны девелоперов растет, потому что рынок недвижимости сейчас диктует спрос на жилье в бюджетном сегменте, говорит директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. По ее данным, сейчас в России производится около 18 млн куб. м газобетона в год, два года назад объемы не превышали 16–16,5 млн куб. м. В основном производство сосредоточено в центральной части страны, где местные предприятия обеспечивают до 45% рынка, в Ленинградской области производится еще 15% всего объема. Сибирь по объемам производства существенно отстает даже от южных регионов и Поволжья, обеспечивая менее 6–8% предложения, говорит эксперт.

«Рост спроса на стройматериалы ожидается участниками рынка в связи с активизацией строительства инфраструктуры в рамках реализации нацпроектов. Вероятно, на это рассчитывает компания, приобретая новые активы по производству стройматериалов»,— полагает эксперт-аналитик АО «Финам» Алексей Калачев. По его оценкам, объем потребностей строительного рынка может составлять до 25–30 млн куб. м в год. «Общая производственная мощность уже избыточна, в среднем загрузка составляет около 70%. При этом транспортные издержки при доставке на большие расстояния делают конкуренцию на федеральном уровне бессмысленной»,— говорит он.

По оценкам Евгении Шалихмановой, покупка «Бетолекса» крайне перспективна для «Главновосибирскстроя». В 2018 году компания произвела 414 тыс. куб. м газобетона, что является одним из самых высоких показателей по стране, говорит эксперт. В то же время загрузка производственных мощностей предприятия составила 98,6%. «Можно говорить о том, что „Главновосибирскстрой“ достиг „потолка“ в ключевом для него направлении. Однако сможет ли компания войти в топ-3 производителей газобетона — сказать сложно. Рынок крайне высококонкурентный, на сегодняшний день порядка 10 компаний уже производят более 500 тыс. куб. м газобетона в год, при этом постоянно появляются новые проекты по увеличению мощностей»,— говорит она.

Оксана Павлова