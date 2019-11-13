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В Москве состоится концерт оркестра Moscow Classic Ensemble

1 декабря в историческом зале Центрального дома архитектора пройдет вечер под названием «Moscow Classic Ensemble. Зимний концерт». Коллектив Moscow Classic Ensemble возвращается на большую сцену. В обновленном составе ансамбля — пять духовых, фортепиано, ударные и солисты. Примой вечера будет оперная певица Елена Заремба. В программе — новая «развлекательная классика»: музыка П. И. Чайковского и Э. Грига, Дж. Гершвина и М. Дворжака, мелодии И. Гайдна и вальсы И. Штрауса, зажигательные интерпретации Д. Уильямса, Ф. Крайслера и Д. Джоплина. Юные приглашенные солисты подарят гостям новогоднее настроение, исполнив известные и всеми любимые песни и многое другое. «Мы не перестанем удивлять нашего слушателя и планируем продолжать знакомить его с нашими новыми находками,— говорит основатель и руководитель известный музыкант Константин Закревский.— Смешение жанров дает нам огромное поле для творчества. Мы творим, пробуем новое, обновляем репертуар. У нас будет и Бах, но наш Бах будет жизнерадостный и легкий».

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