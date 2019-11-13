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Фото: Официальный сайт "Хоккейного Клуба СКА"

Армейцы усмирили амурского «тигра»

в первом матче восточного турне

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Хоккеисты СКА, едва завершился «Кубок Карьялы» — турнир среди сборных команд, отправились в дальневосточное турне по городам — участникам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В среду днем армейцы сыграли в Хабаровске с «Амуром» и показали, что преодоленные на самолете тысячи километров и участие игроков в матчах сборных не сбили их боевой настрой: победа со счетом 3:1.


«Кубок Карьялы», в котором участвовали сборные Финляндии, России, Швеции и Чехии, имел значение не только для национальных команд. Нашу сборную, как известно, возглавляет Алексей Кудашов, он же тренер СКА. Первую часть сезона армейцы провели под его руководством не слишком убедительно: выиграли девять матчей, столько же проиграли. Разговоры о возможной отставке Кудашова поднимались не раз. Но трудно уволить тренера из клуба и оставить его во главе сборной, тем более, когда та не провела с ним ни одного матча (Кудашова назначили тренером обеих команд летом). Было мнение, что руководители российского хоккея (они же, считай, руководители СКА) дождутся выступления сборной на финском этапе Евротура и тогда уже сделают выводы. Сборная России в Финляндии проиграла хозяевам 3:4, обыграла в серии буллитов шведов 5:4 и уступила Чехии 0:3. Кудашова решили не трогать. А может, и не собирались: доверяют этому тренеру.

Во всяком случае, матч в Хабаровске внушил болельщикам СКА оптимизм. «Амур» — команда неуступчивая, дома играет хорошо, в ее тренерском штабе работает Александр Юдин, бывший игрок СКА, до переезда в Хабаровск регулярно выступавший на телевидении в роли эксперта на матчах армейского клуба. Шутят, что он увез на Дальний Восток свой знаменитый «учебник Юдина», по которому учит играть в хоккей защитников.

Впрочем, все это хозяевам не помогло. Они вели в счете только первую часть матча, после того как отличился нападающий «Амура» Александр Горшков. Это произошло под занавес стартового периода.

Весь второй период команды боролись, как мастера сумо — тяжело и мучительно, и неизвестно, чем завершился бы матч, если бы перед самой сиреной на перерыв не отличился 19-летний форвард гостей Данила Галенюк. Его шайбу не сразу засчитали арбитры — тренер «Амура» запросил видеопросмотр на предмет того, не нарушил ли игрок СКА правила у чужих ворот. Повтор показал: все чисто. До этого армейцам не везло. Они не смогли реализовать численное преимущество, даже когда остались впятером против троих, а один из обороняющихся игроков «Амура» сломал клюшку.

Зато после гола Галенюка (к слову, первого для него в КХЛ) все пошло как по маслу. В третьей двадцатиминутке гости раскатали амурских «тигров». Красивые шайбы в быстрых атаках провели защитник Артем Зуб и нападающий Кирилл Марченко. Еще одно достижение в том, что по ходу игры петербуржцы не заработали ни одного удаления — случай довольно редкий, особенно для игры на маленькой площадке, на которой проходил матч.

Теперь СКА сыграет в пятницу в Пекине с клубом «Кунлунь Ред Стар». Армейцы закрепились на втором месте Западной конференции КХЛ, впереди только ЦСКА. Тренер остался на своем посту. Можно перевести дух.

Юрий Балетов


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