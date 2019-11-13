«Зрелище стоит, чтобы потратить на него время» Дмитрий Буткевич — о биеннале в России

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, чем отличились три биеннале современного искусства на Урале, в Красноярске и Москве.

А вы знаете, что в России сейчас одновременно работают сразу три биеннале современного искусства: в Красноярске — 13-ая музейная, в Екатеринбурге — 5-ая индустриальная и в столице — 8-я Московская. Может возникнуть ощущение, что Россия – настоящий центр, фокус, Мекка contemporary art. Это не так, но звучит красиво.

На Урале я в этот раз не был; знаю, что там, по какой-то сложившейся традиции, «на топе» китайцы с куратором Шаоюй Вэн — это девушка.

Москву, где куратор, оперный режиссер Дмитрий Черняков при активном участии архитектора Сергея Чобана устроил в бывшем здании ЦДХ стерильную выставку художников из венского музея «Альбертина», с добавлением азербайджанских, саудовских и российских мастеров совриска.

В Красноярске, судя по лентам соцсетей, побывали с начала сентября немногие. А жаль. Восполните этот пробел, посмотрите сайт биеннале и мой Facebook. Зрелище стоит, чтобы потратить на него время.

Здесь четыре кураторских проекта под единым директорским руководством Сергея Ковалевского. Хедлайнером стал израильско-британский скульптор Цодак Бен-Давид, который впервые выставил в бывшем Музее Ленина в полном масштабе свою грандиозную инсталляцию «Люди, которых я видел, но никогда не встречал». Это около 5 тыс. фигур, вырезанных по контуру из металла, размещенных на специально насыпанном песчаном поле в аванзале музея. Прямо вокруг скульптурной группы гигантских «революционеров» и под настенным лозунгом «Мы перевернем Россию». Кстати, по словам Сергея, скульптор далеко не сразу принял именно эту локацию и смирился с ней. Но получилось очень эффектно.

Проектом «Открытые пределы» руководит куратор и художник Владимир Селезнев. Множество сибирских и центрально-российских авторов рассматривают темы региональной самоидентичности. Кстати, название этой биеннале «Переговорщики». Тут и лагеря, и экология, и красный, родной для города цвет.

А молодые местные кураторы Ольга Будулак и Саша Семенова представили проект об истории красноярского искусства «После Поздеева». Это представители андеграунда последних 25 лет.