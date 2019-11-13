«Шум исчезает на раз, два...»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о беспроводных наушниках с шумоподавлением Huawei FreeBuds 3.

Беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3 добрались до России. Мне посчастливилось первому получить их на тест. Повезло и со средой тестирования. Кроме самого доступного полигона — столичного метро — удалось сразу же попробовать новинку в самолете. Это важно, поскольку наушники получили шумоподавление. И в ассортименте вставных true wireless решений должны быть привлекательны в первую очередь именно этой опцией.

Но прежде чем рассказать о ней, стоит отметить старания разработчиков Huawei по улучшению в сравнении с самой первой версией FreeBuds. Кейс устроен так же, как у AirPods, но теперь он компактный и имеет круглую форму. Напоминает маленькие красные головки сыра Babybel mini, которые часто продаются по несколько штук в одной сетке. Хранить в кармане и держать в руке такой кейс удобно.

Было бы еще лучше, если бы дизайнеры Huawei отказались от лакированного покрытия. Пользователям, что здорово, доступно на выбор два цвета — белый и черный. На темном блестящем лаке отпечатки пальцев хранятся превосходно, от чего кейс выглядит неопрятно и дешево. Наушники покрыты точно такой же краской, все так же внешне пытаются цитировать AirPods. Правда, в этот раз располагаются в кейсе в правильном порядке. То есть с правой стороны правый наушник, с левой — левый. Серые буквы R и L на черном фоне мне специально не приходилось искать, только чтобы понять, что они есть.

Зарядный кабель USB-C в комплекте теперь приличной толщины и не вызывает жалости. Но было бы лучше, будь он того же цвета что и наушники с кейсом, а не белым. Не думаю, что покраска в черный как-то заметно изменила бы конечную стоимость Huawei FreeBuds 3. С шумоподавлением в самолете и метро наушники справляются удовлетворительно. Легкое шипение игнорировать не получится, то есть это заметно лучше, чем обычные вставные наушники, но им далеко до полноразмерных или даже до так называемых затычек. На улице речь окружающих людей, сигналы машин пробиваются к вашим ушам. Что с точки зрения безопасности, наверное, хорошо. В общем, перелет в Huawei FreeBuds 3 заметно проще перенести, чем совсем без наушников, но полноценно погрузиться в тишину не выйдет.

Более того, запуск и регулировка степени шумоподавления реализованы в мобильном приложении. На момент тестирования оно доступно только в Play Market. На «яблочной» технике активировать и управлять новыми наушниками Huawei не получится. В AppStore аналогичное приложение пока отсутствует. Хочется верить, что разработчики пытались улучшить качество звучания FreeBuds 3, но на слух оно не сильно отличается от уровня дебютной версии.