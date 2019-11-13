Clarins и теннисистка Каролина Возняцки начинают сотрудничество

Французская косметическая компания Clarins поддерживает исследования в области заболеваний суставов на протяжении 30 лет и создала фонд Arthritis, который на данный момент является главным частным благотворительным фондом во Франции, занимающимся полиартритом.

Известная теннисистка Каролина Возняцки сама страдает от ревматоидного артрита, этот диагноз ей поставили в 2018 году.

Однако она продолжает профессиональную карьеру в большом теннисе, а в 2019 году решила поддержать деятельность фонда Arthritis. Это сотрудничество позволит начать поиск новых эффективных методов лечения самых тяжелых случаев ревматоидного артрита и на ежедневной основе обеспечивать лучший уход всем, кто страдает от этого заболевания. Для обеспечения дальнейшей поддержки фонда Arthritis, а также привлечения внимания к партнерству с Каролиной Возняцки в 2020 году марка Clarins выпустит дорожный набор средств Tonic. Планируется, что часть суммы от продажи каждого набора будет поступать в фонд Arthritis.