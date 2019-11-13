План развития инфраструктуры подорожал на 650 мрлд рублей

Самый дорогостоящий из национальных проектов — комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — подорожал до 7 трлн руб., сообщил Reuters представитель вице-премьера Максима Акимова. Ранее стоимость проекта оценивалась в 6,35 трлн руб.

Как уточнил представитель вице-премьера, стоимость выросла на 650 млрд руб. после уточнения планов инвесторов, в первую очередь за счет роста предполагаемых инвестиций в проекты «Коммуникации между центрами экономического роста», «Железнодорожный транспорт и транзит» и «Северный морской путь». Сейчас в плане 531 объект.

Пятилетний (с 2019 по 2024 год) комплексный план включает в себя проекты модернизации и строительства автодорог, логистических центров, морских портов, региональных аэропортов, внутренних водных путей. По оценкам чиновников, реализация комплексного плана приведет к росту индекса качества транспортной инфраструктуры на 14,6%, а подвижности населения — на 15%.

Подробнее о самом масштабном нацпроекте — в материале “Ъ” «В Белый дом протянули транспортные связи».