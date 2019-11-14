Возвращение «Друзей» Актеры одного из самых популярных сериалов 1990-х могут принять участие в съемках «Друзей» для HBO Max

Как стало известно The Hollywood Reporter, руководители стриминговой платформы HBO Max ведут переговоры о съемках нового специального эпизода сериала.

В них принимают участие все шесть «друзей»: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Кроме того, к участию предполагается привлечь Дэвида Крейна и Марту Кауффман — создателей первых десяти сезонов.

Источники сообщают, что на данный момент сделка далека от завершения. При благоприятном стечении обстоятельств главной проблемой станет распределение расписания ставших востребованными актеров. В компании HBO Max пока воздерживаются от официальных комментариев на этот счет. Стриминговый сервис HBO Max стартует в 2020 году.

На прошлой неделе Кортни Кокс выложила в Instagram совместное фото с Мэттью Перри.

Актриса подписала свой пост так: «Угадайте, с кем я обедала сегодня? Я знаю! Могу ли я быть счастливее?» Кроме того, совместное фото с актерами сериала с момента окончания шоу в 2004 году выкладывала Дженнифер Энистон. Этот снимок стал ее первым постом в Instagram.

Новость о возможном воссоединение спустя 25 лет после запуска сериала становится еще более актуальной на фоне перипетий с трансляцией «Друзей». К концу этого года проект покидает сервис Netflix и переходит на поддерживаемый WarnerMedia HBO Max. Сообщается, что он будет владеть исключительными правами на трансляцию в США всех старых сезонов «Друзей». Созданием оригинального сериала занималась студия Warner Bros. Television.