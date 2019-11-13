Женская сборная России по баскетболу впервые сыграет в Оренбурге

В четверг, 14 ноября, женская сборная России по баскетболу матчем со сборной Боснии и Герцеговины начнет отборочный цикл на чемпионат Европы-2021. Игра впервые пройдет в оренбургском спортивно-концертном комплексе «Оренбуржье».

В составе национальной команды выступают пять представительниц оренбургской «Надежды». Это защитник Карина Низамова, форварды Дарья Намок, Ксения Тихоненко, Анастасия Шилова, а также центровой Альбина Ражева. Баскетболистки сборной уже провели первую тренировку в Оренбурге.

В отборочной группе C Евробаскета-2021 соперниками национальной команды России являются сборные Боснии и Герцеговины, Эстонии и Швейцарии. Путевки в финальный турнир получат победители групп, а также пять из девяти лучших (по дополнительным показателям) обладателей вторых мест.

Андрей Сазонов