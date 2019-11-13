Курский «Авангард» разошелся ничьей с нижнекамским «Нефтехимиком»

В 23-м туре Футбольной национальной лиги курский «Авангард» в гостях сыграл в ничью с нижнекамским «Нефтехимиком». Несмотря на ряд опасных моментов, которые создавали обе команды, 236 пришедших на стадион «Рубин» зрителей увидели два гола только в концовке матча.

Счет на 78-й минуте открыл нападающий «Нефтехимика» Дмитрий Мичуренков. Форвард воспользовался неаккуратным пасом поскользнувшегося на мокром газоне курского вратаря Александра Саутина и перебросил мяч в пустые ворота. После этого «Аванград» удвоил прессинг, несколько раз голкипер хозяев Андрей Голубев спасал команду от стопроцентных моментов. Однако на 88-й минуте курский полузащитник Михаил Земсков ударом через себя все же сравнял счет.

В следующем туре «Аванград» 17 ноября примет дома ярославский «Шинник».

Александр Прытков