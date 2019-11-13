Следователь полиции в Абинске подделал свой больничный лист

Руководитель СУ СКР по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко возбудил уголовное дело в отношении следователя СО ОМВД по Абинскому району. Он подозревается в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Санкции данной статьи предполагают до одного года лишения свободы.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в августе 2019 года следователь обратился в Абинскую центральную районную больницу к врачу-терапевту, вследствие чего был освобожден от служебных обязанностей по временной нетрудоспособности. В сентябре страж правопорядка должен был приступить к своим служебным обязанностям, однако в больничный лист была внесена запись о продлении сроков нахождения мужчины на больничном, что не соответствовало действительности. В итоге следователь предъявил подложный документ в отдел кадров ГСУ МВД по Краснодарскому краю.

Василий Хитрых