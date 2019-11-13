Гриппозная зима близко Успели ли нижегородцы привиться и где это еще можно успеть сделать?

В нижегородском Роспотребнадзоре сообщили, что привилась от гриппа уже почти треть жителей

Нижегородской области. Бесплатно сделали прививки более 300 тысяч детей и почти 650 тысяч взрослых, входящих в группы риска.

О том, кому прививку от гриппа делают бесплатно и где можно привиться за собственные деньги, «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Наталья Гришина.

При этом по данным Роспотребнадзора на текущий день, в Нижегородской области наблюдается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Наталья Гришина также поделилась информацией о том, когда ожидать эпидемию гриппа и какие его штаммы грозят нижегородцам.

Она напомнила, что вирус Н1Н1 является высокопатогенным, но при этом в прошлом сезоне эпидемия гриппа была средней интенсивности, и не очень продолжительная.