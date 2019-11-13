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Фото: Андрей Абрамов

Виновные в заражении школьников дизентерией будут оштрафованы на общую сумму 43 тысячи рублей

Среди наказанных нет директора ЕЦМЗ, который уволился, отгуляв отпуск.

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По итогам расследования обстоятельств вспышки острой кишечной инфекции в школе № 47, когда дизентерией заразились сразу тридцать школьников, Роспотребнадзором составлены три протокола об административном правонарушении: на муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказчика» (ЕЦМЗ, сумма штрафа 35 тысяч рублей), на заведующего производством ЕЦМЗ (штраф в 5 тысяч рублей) и директора школы № 47 (штраф 3 тысячи рублей).


Никакого иного наказания за инфицирование школьников дизентерией никто пока не понес. Директор ЕЦМЗ, поставляющего в эту школу и другие детские учреждения продукты и готовящего питание школьников, после этого инцидента уволился, предварительно отгуляв отпуск. Судя по информации Роспотребнадзора, в его отношении протокол об административном правонарушении не составлен.

Напомним, что с 9 по 13 ноября был закрыт на карантин детсад №276 «Антошка», расположенный в том же Советском районе, что и школа № 47. У одного ребенка в этом детском учреждении был выявлен норовирус, у другого обнаружен золотистый стафилококк. При этом, по данным Роспотребнадзора у трех сотрудников детского сада обнаружены возбудители кишечной инфекции.

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