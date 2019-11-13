На Дону экс-руководителей банка задержали по подозрению в хищении 1 млрд рублей

В Ростовской области правоохранители задержали бывшего председателя правления и начальника службы безопасности коммерческого банка, их подозревают в хищении более 1 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, задержанные знали о предстоящем отзыве у банка лицензии, при этом активно привлекали деньги вкладчиков и выводили их с помощью выдачи заведомо невозвратных кредитов. Как сказано в сообщении, банк входил в структуру одного из крупнейших строительных холдингов Санкт-Петербурга, похищенные деньги направлялись на финансирование компаний, которые также входили в холдинг. В рамках дела следователи проводили обыски в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях. «В отношении одного подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под домашним арестом», — сообщила госпожа Волк.

В полиции не раскрывают название банка и имена задержанных, однако ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что речь идет о бывших руководителях «Донхлеббанка».

Кристина Федичкина