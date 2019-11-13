«АльфаСтрахование» выявила более 1,5 тыс. случаев мошенничества в автостраховании на юге России

Служба безопасности Южного регионального центра компании «АльфаСтрахование» выявила 1,6 тыс. случаев мошенничества за девять месяцев 2019 г. По заявлениям представителей компании возбуждено более 45 уголовных дел, ущерб от которых достиг почти 50 млн руб.

Чаще всего «АльфаСтрахование» сталкивалась с мошенниками на Кубани (55% случаев), в Волгоградской (14%) и Ростовской (9%) областях. При этом 21% приходится на северокавказские республики и Ставрополье. Основными видами мошенничества являются инсценировка ДТП, незаконное увеличение страховой выплаты, а также противоправные действия третьих лиц.

Зачастую мошенники прибегают к следующей схеме: наносят люксовым автомобилям небольшие повреждения, которые не влияют на ходовые качества, после чего заявляют в страховую компанию ущерб, приближенный к рыночной цене авто (замена, покраска элементов и др.) и превышающий реальную стоимость восстановления. Разницу между заявленным и реальным ущербом мошенники присваивают себе.

Кроме того, для получения незаконных выплат мошенники умышленно не предоставляют автомобиль в страховую компанию на необходимый осмотр. Пользуясь услугами экспертов, они подают в суд и фальсифицируют подтверждающие осмотр документы. За девять месяцев 2019 г. «АльфаСтрахование» выявила 83 подобных случая, по пяти из них были возбуждены уголовные дела.

Также отмечается рост сфальсифицированных экспертиз (особенно на территории Кубани). Специалисты, незаконно проводящие экспертизы, вводят автомобилистов в заблуждение с целью обмана страховщиков. Некоторые страховые компании края объединяются для идентификации таких случаев и привлечения мошенников к ответственности.

«Количество выявленных сфальсифицированных случаев в общей массе убытков компании по ОСАГО и ДСАГО на юге России достигает 11%. В других регионах страны эта доля составляет 5-7%. Каждый год мошенники стараются использовать новые схемы для противозаконного обогащения. Например, в рамках полиса ОСАГО они начали заявлять наручные часы и другие вещи, стоимостью выше 400 тыс. руб., вплоть до люстр, – говорит Виталий Мальцев, руководитель управления экономической безопасности ЮРЦ. – Мы продолжаем работать над выявлением этих и других эпизодов мошенничества».