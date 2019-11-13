Уголовное дело об обрушении воронежского моста передано в суд

Заместитель прокурора Воронежской области Геннадий Буслаев утвердил направил в Грибановский райсуд уголовное дело об обрушении моста в Терновском районе, сообщили в региональной прокуратуре. В причинении смерти по неосторожности и причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности «вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118 УК РФ) обвиняется главный инженер тамбовского ООО «Дорпроект» 64-летний Александр Смирнов. Он, отметили в прокуратуре, вину не признал.

По версии следствия, в августе 2018 года господин Смирнов разработал проектную документацию по ремонту мостового перехода через реку Савала на км 20+040 автодороги «Курск–Борисоглебск–Терновка». Как рассказали в прокуратуре, в проекте была «неверно определена прочность переходных стоек промежуточных опор моста», и поэтому не было обеспечено соблюдение требований «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений».

В ведомстве добавили, что проект предусматривал отсутствие дорожной одежды мостового полотна на всем протяжении ремонтируемой полосы. При этом по смежной полосе разрешалось реверсивное движение транспорта без ограничения их массы, нагрузки на ось и дистанции. «Это явилось неблагоприятным сочетанием нагрузок, обусловившим обрушение моста»,— отметили в прокуратуре.

Владимир Зоркий