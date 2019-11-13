Грета Тунберг отправится в Испанию на «Бродяге»

Грета Тунберг отправится из США в Испанию на Конференцию ООН по климату (COP25) на катамаране. Пересекать Атлантику она будет в компании австралийской пары яхтсменов-блогеров. 16-летняя Тунберг выложила в Twitter совместную фотографию и сообщила, что команда стартует утром 13 ноября. Пункт отправления — порт Хамптон в Вирджинии, а причалить судно должно к берегам Испании.

Шведская экоактивистка могла бы преодолеть расстояние за несколько часов, но она принципиально не пользуется теми видами транспорта, которые оставляют так называемый углеродный след. Катамаран La Vagabonde — «Бродяга» — экологически чистый транспорт, утверждает его владелец Райли Уайтлум: «На нашем катамаране стоят солнечные батареи и гидрогенератор, мы почти полностью используем потенциал солнца и ветра и минимизируем использование энергии на борту».

So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 12 ноября 2019 г.

Управлять катамараном будет профессиональный шкипер из Великобритании. Грета отдельно отметила, что в отличие от яхты, на которой она добиралась в Нью-Йорк, этот вид транспорта оборудован всеми удобствами. «В мире множество людей, которые не имеют возможности воспользоваться туалетом. Это не так уж и важно, но все-таки приятно, что он здесь есть»,— добавила Тунберг.

На дорогу у экоактивистки есть около трех недель. Конференция в Мадриде начнется 2 декабря. Однако девушка заблуждается насчет экологичности катамарана, пояснил исполнительный директор Российского яхтенного союза Сергей Гмыра: «15-метровый катамаран в принципе достаточно комфортный для перехода через Средиземное море. Я думаю, они идут под парусами, и это уже экологически чистый катамаран. Если там стоят солнечные панели, это дает возможность готовить пищу при помощи бытовых электроприборов. На 100% экологически чистого оборудования нет, так как те же солнечные панели вместе с аккумулятором в любом случае в дальнейшем будут где-то утилизироваться. Поэтому, кроме самого солнца, у нас нет ничего экологически чистого».

Что известно о Грете Тунберг и как прошло ее выступление на саммите ООН Читать далее

По словам экспертов, ноябрь — не совсем подходящий сезон для подобных путешествий. Уже будет минусовая температура и возможен мокрый снег.

Сергей Гусев, Светлана Белова