Грета Тунберг отправится в Испанию на «Бродяге»

Грета Тунберг отправится из США в Испанию на Конференцию ООН по климату (COP25) на катамаране. Пересекать Атлантику она будет в компании австралийской пары яхтсменов-блогеров. 16-летняя Тунберг выложила в Twitter совместную фотографию и сообщила, что команда стартует утром 13 ноября. Пункт отправления — порт Хамптон в Вирджинии, а причалить судно должно к берегам Испании.

Шведская экоактивистка могла бы преодолеть расстояние за несколько часов, но она принципиально не пользуется теми видами транспорта, которые оставляют так называемый углеродный след. Катамаран La Vagabonde — «Бродяга» — экологически чистый транспорт, утверждает его владелец Райли Уайтлум: «На нашем катамаране стоят солнечные батареи и гидрогенератор, мы почти полностью используем потенциал солнца и ветра и минимизируем использование энергии на борту».

So happy to say I'll hopefully make it to COP25 in Madrid.

I’ve been offered a ride from Virginia on the 48ft catamaran La Vagabonde. Australians @Sailing_LaVaga ,Elayna Carausu & @_NikkiHenderson from England will take me across the Atlantic.

We sail for Europe tomorrow morning! pic.twitter.com/qJcgREe332