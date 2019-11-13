Управление дорожного хозяйства Башкирии возглавил бывший налоговик

В ГКУ «Управление дорожного хозяйства Республики Башкортостан», распределяющем бюджетные контракты на ремонт и содержание дорог, сменился руководитель. Дениса Петраковского, который руководил учреждением с ноября 2017 года, сменил бывший сотрудник налоговой инспекции Алан Марзаев, работавший в последнее время в должности советника главы Башкирии Радия Хабирова. Сегодня новый руководитель был представлен коллективу управления, сообщили в госкомтрансе республики.

Алан Марзаев родился в 1973 году. Официальных данных о его образовании нет. По данным открытых источников, он учился в аспирантуре Всероссийской государственной налоговой академии Минфина России. Работал в налоговых инспекциях Владикавказа (Республика Северная Осетия — Алания), в 2016-2017 годах — возглавлял ИФНС №18 в Московской области (город Кашира), затем — ИФНС России по Домодедово Московской области. Автор работы «Социальные обязательства государства и их финансовое обеспечение».

В 2018 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», управление заключило 351 госконтракт на 10,89 млрд руб., в текущем — 287 контрактов на 5,51 млрд руб.

Ирина Самойлова