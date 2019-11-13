«Ожидаем длительный сезон»

Развитие сахарной подотрасли АПК Воронежской области в 2019 году примечательно не только рекордными урожаями, но и двумя важнейшими событиями, связанными с переработкой свеклы. Оба они произошли на Перелешинском сахарном комбинате «Продимекса». Летом 2019 года на комбинате были запущены линии фасовки и прессовки сахара. Как завод осваивает новое оборудование и каких результатов удалось достичь за первые месяцы работы линий, рассказал директор предприятия Андрей Ткачев.

— Каковы результаты первых месяцев работы линий фасовки и прессовки?

— В конце июня на комбинате была запущена линия по фасовке сахара в упаковки по 1 и 5 кг, а в первых числах июля – по прессовке сахара. Сейчас эти линии работают на полной мощности. В день производится около 200 тонн фасованного и 18-20 тонн прессованного сахара.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Эта продукция поставляется в Центрально-Черноземный регион, Москву и далее в направлении Сибири. Она появилась уже в нескольких сетях, например, в «Пятерочке» (X5 Retail Group), «Ленте», Metro. Сейчас осваиваем новый ассортимент, планируем делать сахар класса «экстра». Это наиболее «чистый», наиболее «светлый» продукт. Он будет производиться под маркой «Советский».

Кадры для работы на новых линиях уже подобраны и обучены. В процессе освоения нового для нас оборудования периодически возникают технические вопросы, но все они планово решаются. Более того, оборудование позволяет в перспективе увеличить мощности по фасовке и прессовке.

— Кадры набирали в том числе с остановленного Садовского сахарного завода.

— Да, часть сотрудников на новых линиях – бывшие работники Садовского сахарного завода, а часть – местные, жители Панинского района. Садовские работники не ушли из отрасли, полноценно работают на Перелешинском комбинате. Только с Садовского сахарного завода в рамках сезонных работ и на круглогодичной линии фасовки на комбинате трудятся около 40 человек.

— Сколько уже получено фасованного сахара с начала работы линии?

— На конец октября на рынок было поставлено 13 тыс. тонн фасованного сахара по 1 кг, а также 3,5 тыс. тонн – по 5 кг.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

— Каковы планы комбината по переработке свеклы в нынешнем сезоне?

— Сезон мы ожидаем длительный, на переработку может пойти около 850 тыс. тонн свеклы. Урожай получен невиданный. Для этого сложился целый ряд факторов - увеличились посевные площади, ранний сев прошел вовремя, осадки выпадали своевременно, тепла хватало. Сахаристость тоже неплохая – содержание сахара в свекле в среднем составляет около 17,5%. Для такой урожайности это хорошо. На отдельных полях показатель выше.

Мы уже приняли для переработки больше половины ожидаемого объема сахарной свеклы. Думаем, что сезон на комбинате продлится до 15-20 января.

— Какой объем свеклы сейчас перерабатывает комбинат?

— В 2019 году завод вышел на плановый показатель в 6 тыс. тонн переработки свеклы в сутки. Сахара в сутки производится около 900 тонн, гранулированного жома — до 250 тонн.