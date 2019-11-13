ВС встал на сторону акционеров кубанской компании «Лебяжье-Чепигинское»

Верховный суд определил направить на новое рассмотрение дело по искам более шестидесяти бывших акционеров общества «Лебяжье-Чепигинское» к нынешним собственникам компании, информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел. Ранее арбитражные суды трех инстанций в удовлетворении требований акционеров отказали.

В числе истцов оказался Владимир Ермоленко, который потребовал от общества 167,5 тыс. руб. В 2016 году АО «Лебяжье-Чепигинское» было реорганизовано в ООО «Лебяжье-Чепигинское», его участниками стали АО «Агроград-Финанс» с долей 67,9%, номинальной стоимостью 30,6 млн рублей и ООО «Агрофирма имени Ильича» (32,1%), номинальной стоимостью 14,5 млн руб. Ранее они являлись акционерами реорганизованного АО и проголосовали за его преобразование.

В соответствии с законом, на выкуп ценных бумаг не могло быть направлено более 10% стоимости чистых активов. Однако количество заявленных требований о выкупе превысило этот показатель. В связи с этим акции были выкуплены частично, а Владимир Ермоленко денег вообще не получил. Документ, согласно которому ВС направил дело в суд первой инстанции, пока не опубликован.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лебяжье-Чепигинское» зарегистрировано в пос. Лебяжий Остров Брюховецкого района. Его собственниками являются АО «Агроград-Финанс» (67,9%), и ООО «Агрофирма имени Ильича» (32,1%). Стоимость активов на 31.12.18 составила 1,35 млрд руб. Выручка за прошлый год — 887 млн руб., прибыль — 288 млн руб.

Андрей Ульченко