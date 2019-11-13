Башкирский маслозавод группы «Сигма» получит в Сбербанке краткосрочный кредит на 600 млн рублей

Сбербанк предоставит 600 млн руб. льготного краткосрочного кредита башкирской «дочке» челябинской группы «Сигма» — ООО «Маячный маслоэкстракционный завод», сообщает «Интерфакс». Средства предназначены для закупа сырья. «Это первый республиканский участник программы в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"»,— передает агентство сообщение минсельхоза республики. Ставка по кредиту будет не выше 5%.

Холдинг «Сигма» — один из крупнейших на Урале агропромышленных холдингов. Объединяет башкирские маслоэкстракционные заводы «Чишминский» и «Маячный», Копейский завод по рафинации и дезодорации растительных масел в Челябинской области, Сургутский комбикормовый завод в Самарской области. Бенефициаром ООО «УК Сигма холдинг» и совладельцем обоих башкирских заводов является Марина Махрова.

Ирина Самойлова