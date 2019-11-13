В ДТП под Самарой погиб топ-менеджер РКЦ «Прогресс»

В среду, 13 ноября, в ДТП погиб заместитель генерального директора АО «РКЦ «Прогресс» по производству Вадим Небога. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По данным ГУ МВД России по региону, авария произошла утром 13 ноября на территории Волжского района Самарской области. Водитель автомобиля Skoda, выезжая со стороны села Белозерки Красноярского района, не пропустил грузовой автомобиль Volvo, который имел преимущество проезда, в результате чего произошло столкновение машин. Пассажир Skoda скончался, водитель легкового автомобиля госпитализирован. По факту инцидента ГУ МВД России по Самарской области проводит проверку.

Вадим Небога внес большой вклад в организацию производства ракетно-космической техники, при его непосредственном участии осуществлен значительный объем работ по производству ракет-носителей «Союз-2», носителя легкого класса «Союз-2-1в», создана ракета-носитель «Союз-СТ» для Гвианского космического центра, обеспечена первая пусковая кампания с нового российского космодрома «Восточный».

Андрей Сазонов