Росприроднадзор требует с Донречфлота 189,7 млн рублей за разлив нефти

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора подало в Арбитражный суд Ростовской области иск к ОАО «Донречфлот» (входит в группу компаний "Азово-Донское пароходство") с требованием выплатить 189,7 млн руб в качестве возмещения вреда, причиненного водному объекту. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел. Суд принял иск ведомства и назначил предварительное заседание по его рассмотрению на 3 декабря.

Из-за затопления судна «Донрефчлота» у причала морпорта в Краснодарском крае в Азовское море попали 15 т нефтепродуктов, чем был причинен ущерб водному объекту. Его оценили в 189,7 млн руб., которые Росприроднадзор пытается взыскать, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу суда.

Дарья Голякова