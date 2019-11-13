Судья, оправдавший Раиля Сарбаева, номинирован в Конституционный суд Башкирии

Бывший председатель Кировского районного суда Уфы Мунир Валеев, который был лишен судейского статуса в ноябре 2012 года, может войти в состав Конституционного суда Башкирии. Его кандидатура внесена главой республики Радием Хабировым для рассмотрения на заседании комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Курултая. Заседание комитета прошло сегодня.

Мунир Валеев занимал должность председателя Кировского районного суда Уфы с 2009 года. В июле 2012 года он вынес оправдательный приговор бывшему премьер-министру правительства Башкирии Раилю Сарбаеву (сейчас руководит «Корпорацией развития Республики Башкортостан»), которого обвиняли в растрате 1,6 млн руб. из бюджета. В ноябре 2012 года Квалификационная коллегия судей республики лишила господина Валеева статуса судьи за дисциплинарные нарушения. Высшая квалификационная коллегия судей России оставила это решение в силе. Сам Мунир Валеев связывал свое увольнение с конфликтом с прежним председателем Верховного суда Башкирии Михаилом Тарасенко. До 2016 года он предпринимал попытки вернуть утерянный статус, но безуспешно. В настоящее время он работает заместителем руководителя ГБУ «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация», следует из информации на сайте бюджетного учреждения.

О том, как лишали статуса судью, оправдавшего башкирского экс-премьера, подробнее в материале «Суд удаляется на увольнение».

Олег Вахитов