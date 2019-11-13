ГАЗ планирует организовать беспилотные грузовые перевозки

«Группа ГАЗ» ведет переговоры с рядом крупных промышленных компаний об эксплуатации беспилотников на базе автомобилей «ГАЗель NEXT», о чем сообщает «Коммерасантъ-Приволжье».

На первоначальном этапе в предстоящем году эксплуатация будет вестись в тестовом режиме на закрытых территориях с оператором в машине. Как рассказал руководитель инновационных проектов «Группы ГАЗ» Михаил Иванов, для выпуска беспилотников в город необходима подготовка законодательной базы и инфраструктуры.

Автоэксперт Александр Дейч сказал «Коммерсантъ FM Нижний Новгород», что проведение испытаний грузовых беспилотников на закрытых территориях промышленных предприятий реально уже в 2020 году. Однако на улицах города этих машин будущего мы не увидим еще, как минимум, несколько лет, поскольку эта новация потребует многочисленных согласований, нормативного регулирования и прочих организационных и административных мер, которые с учетом существующей практики не будут быстро приняты и реализованы.

Транспортный критик Александр Седов, которого «ЪFM Нижний Новгород» попросил оценить перспективы появления не улицах города беспилотного маршрутного транспорта, обратил внимание на неготовность дорожной инфраструктуры к выходу беспилотников на дороги общего пользования. По его словам, транспортная сеть, существующая сегодня в Нижнем Новгороде, да и в большинстве городов России, не позволяет использовать искусственный интеллект. Нужны развязки, выделенные полосы и другие элементы инфраструктуры, позволяющие двигаться беспилотниам.

Как бы то ни было, «Группа ГАЗ», готовая приступить к организации беспилотных грузовых перевозок на закрытых территориях, является на сегодня одним из лидеров по разработке и внедрению беспилотников.