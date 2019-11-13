Инвесторы-миллионеры приготовились к кризису

Богатые инвесторы готовятся к кризису 2020 года. По данным холдинга UBS Group, почти две трети игроков, имеющих в активе более $1 млн, ожидают обвал рынка. Среди причин они называют обострение торговой войны между США и Китаем и возможную смену американского президента. Так ли это? И как инвесторам защитить свои активы?

Президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган считает, что у грядущего кризиса несколько причин: «Первая причина — это огромное количество долгов, которые накопила мировая финансовая система. Это долги домохозяйств и корпораций Китая и Америки. Непонятно, кто и как их будет погашать. Причина вторая — зарегулированность финансового мира.

Сегодня финансовым миром правят чиновники.

Когда чиновники, а не бизнесмены правят, то жди беды. Мир настолько зарегулирован, что уже достаточно проблематичны транзакции. Это в принципе может вызвать какое-то нездоровое кризисное явление. Издержки бизнеса растут, причем и в России, и в Америке, и везде — особенно в Европе. Поводом может послужить что угодно: и какие-то ошибки политиков, и геополитические ситуации».

Финансовый кризис в 2020 году также прогнозируют JPMorgan Chase, Bank of America и Merrill Lynch. Инвесторы уже начали готовиться к возможному падению рынков. По подсчетам UBS Group, они обналичили в среднем четверть своих активов.

Управляющий партнер фонда V-Capital долларовый миллионер Андрей Зиновьев считает это решение преждевременным: «В среднесрочной перспективе, то есть года три-пять, скорее всего, будет торговая война. Если говорить про краткосрочную перспективу, то, может быть, ситуация будет не очень острой, потому что инициатор этой войны все-таки США, где в 2020 году будут выборы. Перед этими выборами вряд ли президент захочет обострять ситуацию с Китаем, потому что на экономике США это сказывается тоже не очень позитивно».

Есть разные способы снизить риски, считает независимый финансовый советник Наталья Смирнова: «В кэше я бы держала не более 10%, максимум 20% денег, а все остальное — в достаточно консервативных коротких облигациях, несубординированных и неконвертируемых, но с коротким погашением до трех, максимум пяти лет, естественно, только инвестиционного рейтинга. И не ниже, чем BBB рейтинг по рейтинговому агентству S&P.

В этих бумагах можно найти доходность в долларах.

При этом даже если и будет какая-то просадка, то купон сможет это дело компенсировать, и все равно будет хотя бы небольшой, но все-таки плюс. Какую-то часть я размещаю в более волатильные бумаги с пониманием, что хочу из этих бумаг через месяц или, может быть, раньше выйти. Сейчас делать ставку на то, чтобы активно закупаться золотом, я думаю, несколько преждевременно — по нему еще будут просадки до конца года. Если говорить про заход в какие-то истории с защитой капитала, я не считаю, что сейчас оптимальная точка для этого».

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Пытаясь защитить свои активы, инвесторы также начали скупать золото: по данным World Gold Council, спрос на него в третьем квартале этого года вырос на 3%.