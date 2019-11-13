В Липецкой области появится управление экономического развития

В 2020 году в администрации Липецкой области появится управление экономического развития, сообщила ее пресс-служба. В новое ведомство будут объединены управления малого и среднего бизнеса и управление экономики.

Также в рамках реформы госаппарата функции организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления будут переданы управлению внутренней политики Липецкой области. Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства планируют объединить с Центром инжиниринга в центр «Мой бизнес».

Кроме того, планируется «оптимизация штатной численности» в ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» и в региональном управлении потребительского рынка и ценовой политики.

Александр Прытков