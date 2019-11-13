В Невинномысске семь медучреждений объединили в одно

Семь учреждений здравоохранения Невинномысска стали единым ведомством на базе городской больницы №1, сообщает пресс-служба городской администрации. Так, в состав новой организации были включены поликлиника №1 и №2, врачебно-физкультурный диспансер, городская больница №2, детская больница, станция скорой медицинской помощи и специализированный лечебно-реабилитационный центр.

«Это процесс нужный и необратимый. Такие преобразования важны для создания в городе управляемой системы здравоохранения. Надеюсь, реорганизация поможет нам и дальше проводить серьезные изменения в области здравоохранения. В планах — укрепить материально-техническую базу, кадровый потенциал»,— передает пресс-служба слова министра здравоохранения региона Виктора Мажарова.

При этом реорганизация учреждений не подразумевает сокращение штата. Возглавит новое ведомство главврач городской больницы №1 Елена Ерхова.

Дарья Голякова