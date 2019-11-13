Сочинский санаторий уменьшил свой капитал на 887 млн рублей

ООО «Санаторий ”Заполярье“» сообщило о намерении уменьшить свой уставной капитал с 5,4 млрд руб. до 4,5 млрд руб., информация опубликована в системе «СПАРК-Интерфакс». Единственным участником общества выступает АО «Норильский комбинат».

Как ранее сообщал ”Ъ“, ООО «Санаторий ”Заполярье“» в этом и в прошлом году возглавило рейтинг «Топ-100 российских здравниц», который определяет Ассоциация оздоровительного туризма. Бизнес санатория за последний год окреп: выручка организации увеличилась на 18%, до 1,88 млрд руб. Производительность труда сотрудников здравницы тоже заметно выросла: с 1,23 млн руб. до 1,76 млн руб. на человека в год.

Андрей Ульченко