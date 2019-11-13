На пост главы Очерского городского округа претендуют пять кандидатов

На должность главы городского округа-главы администрации Очерского городского округа претендуют пять кандидатов. Как сообщает primeru.net, документы представили безработный Олег Колесников, начальник отдела кадров ОМЗ Алексей Солодников, временно неработающий Тамаз Габаев, начальник МО МВД России «Очерский» Александр Мокрушин и ИП Антон Смагин.

27 ноября кандидаты представят комиссии свои программы развития Очерского городского округа. Комиссия отберет двух претендентов, окончательный выбор сделают депутаты Очерской думы в декабре.

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