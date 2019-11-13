«Азимут» открыл продажи авиабилетов из Ростова в Челябинск

Авиакомпания «Азимут » открыла продажи на новое направление Ростов-на-Дону – Челябинск, которое будет обслуживаться с 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Вылет из Ростова 28 декабря намечен на 22:50, а обратно— на следующий день в 4:45.

Со 2 января по 26 марта следующего года рейсы будут выполняться по понедельникам и четвергам. Вылетать из Ростова борт будет в 1.00 с прибытием в Челябинск в 6:00, вылет из Челябинска в 6:55, прибытие в Ростов в 7:40. Время указано местное для каждого аэропорта.

Дарья Голякова