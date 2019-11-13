Движение по Фрунзенскому мосту в Самаре планируется открыть до конца 2019 года

В Самаре движение по мостовому переходу «Фрунзенский» планируется открыть до конца 2019 года. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров по результатам инспектирования хода строительства моста.

«Здесь нужна полная мобилизация усилий, – отметил Дмитрий Азаров. – До конца года нужно запустить транспортный поток».

Ранее сообщалось, что степень готовности Фрунзенского моста на сегодняшний день составляет 80%. Завершена укладка финишного слоя асфальта и постройка искусственных сооружений. Сейчас наносится разметка и ведется окраска барьерных блоков и устройств архитектурного освещения. Уже в начале декабря начнутся технические испытания моста.

Строительство Фрунзенского моста стартовало осенью 2015 года. В 2018 году на проведение работ по строительству объекта направлялось 3,4 млрд руб., из которых 1,4 млрд руб. – из федерального бюджета, 2 млрд руб. – из областного.

Также Самарская область дополнительно получит из федерального бюджета около 1,8 млрд руб. в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из этой суммы 1 млрд рублей направится на реализацию второго этапа строительства мостового перехода.

Ранее сообщалось, что через Фрунзенский мост планируется организовать троллейбусное движение.

Алена Смирнова