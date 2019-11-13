На Кубани в полтора раза выросло количество обращений по заливам квартир

С января по сентябрь текущего года количество обращений по заливам квартир в Краснодарском крае выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52%. Об этом “Ъ-Кубань” сообщили в СК «Сбербанк страхование».

Всего, по данным страховой компании, за девять месяцев этого года с обращениями на заливы обратились около 7 тыс. клиентов «Сбербанка страхование» по всей России. Это на 43% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом только в сентябре компания зафиксировала около 900 обращений (на 18% больше, чем в среднем за месяц), что страховщики связывают с началом отопительного сезона.

Средний размер страховой выплаты в связи с заливами у клиентов СК «Сбербанк страхование» составляет примерно 100-150 тыс. руб. Стоимость полисов варьируется от 2990 до 7990 руб.

В ТОП-5 регионов-лидеров по количеству обращений с заливами квартир входят Москва, Московская область, Самарская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

Дмитрий Михеенко