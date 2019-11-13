Краснодарская компания пытается обанкротить «Порт Мечел-Темрюк»

ООО «Техностарт» собирается взыскать задолженность с оператора морского порта «Темрюк», входящего в группу «Мечел», через его банкротство. Соответствующее заявление опубликовано в системе «СПАРК-Интерфакс».

В июне этого года Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с ООО «Порт Мечел-Темрюк» в пользу «Техностарта» около 1,5 млн руб. Истец отказал ответчику услугу по установке системы цифрового видеонаблюдения, предназначенной для дистанционного наблюдения за подступами к охраняемым зонам ООО «Порт Мечел-Темрюк». Однако оплата по договору была произведена не полностью.

ООО «Порт Мечел-Темрюк» входит в десятку операторов морских терминалов порта «Темрюк». Стопроцентным собственником общества выступает «Мечел-Транс» (данные «СПАРК-Интерфакс»). Прибыль компании в 2018 году составила 489 млн руб., выручка — 866 млн руб.

Андрей Ульченко