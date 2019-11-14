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2 Фото: East News Киновыходные в стиле фильма «Римские каникулы» Джелато на Испанской лестнице и исторические палаццо в Риме













Фильм «Римские каникулы» Уильяма Уайлера — классика мирового кино, которая, несмотря на солидный возраст, сохраняет легкость, свежесть и очарование. Юная Одри Хепберн, блистательный Грегори Пек и бесконечно прекрасный Рим — рецепт киношедевра, проверенный десятилетиями. «Коммерсантъ Стиль» предлагает арендовать мопед и прокатиться по нескольким знаковым местам Вечного города (спойлер: Колизея и Форума здесь не будет — они уж точно найдутся без путеводителей).

Палаццо Барберини

Принцесса Анна в рамках благотворительной поездки по Европе прибывает в Рим. Ее резиденция располагается в роскошном палаццо Барберини на площади Четырех фонтанов. Великолепный дворец в стиле барокко и маньеризма в XVII веке стал резиденцией папы Урбана VIII, бывшего кардинала Маффео Барберини. Над зданием трудились три архитектора: поначалу Карло Маденра, а после его смерти — Лоренцо Бернини и Франческо Борромини. Историки до сих пор не сходятся во мнении, как складывались отношения между последними, помогали они друг другу или же, наоборот, вставляли палки в колеса. Однако архитектурные противоречия угадываются с первых минут пребывания, что добавляет палаццо особый интерес. Дворец действительно обладает красотой, достойной королевской особы: его окружает изящная кованая ограда с задумчивыми атлантами и чудесный сад с причудливыми растениями, внутри сияют богатством парадные лестницы и залы, а стены украшают монументальные фрески и скульптуры. Сегодня в палаццо Барберини располагается часть собрания Национальной галереи старинного искусства. В роскошных залах хранятся шедевры Рафаэля, Караваджо, Эль Греко, Тициана, Рубенса, Пуссена, а также коллекции фарфора и антикварной мебели. Где: Via delle Quattro Fontane, 13

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понедельник — выходной Виа Маргутта

«Это что, кабина лифта?» — фраза героини Одри Хепберн, оказавшейся в крохотной комнате незнакомца, вошла в золотой фонд киноцитат. Скромное жилище журналиста Джо Брэдли располагалось по вполне реальному адресу: виа Маргутта, 51. Колоритная виа Маргутта находится в центре Рима, но прячется от городского шума и суеты. Здесь царит уютная тишина, дома утопают в зелени, а воздух наполнен духом искусства и богемы. С выходом «Римских каникул» улица стала невероятно популярной среди творческой элиты: здесь жили Федерико Феллини, Джульетта Мазина, Джанни Родари, Анна Маньяни и многие другие итальянские знаменитости. В зданиях расположились бутики, антикварные лавки и мастерские художников, а артистический профиль улицы подчеркивает фонтан Искусств в виде театральных масок.

Что же касается дома №51, то он был обнаружен съемочной группой случайно. Здесь располагались дом и мастерская скульптора Альчиде Тико, который любезно предоставил их для киносъемок за вознаграждение. Пожалуй, тогда Тико и представить не мог, что помимо денег получит место в истории мирового кино! Сегодня дом №51 закрыт, но увидеть окно комнаты и тот самый дворик все еще возможно.

Где: Via Margutta

Испанская лестница

Анна с новой стрижкой, которая ей так идет, и в чудесном настроении с аппетитом поедает мороженое на ступенях Испанской лестницы. Здесь же ее «случайно» встречает Джо и уговаривает устроить каникулы.

Грандиозная лестница считается самой красивой в Европе. Она была построена как символ примирения Испании и Франции: подъем соединяет церковь Тринита-деи-Монти, которую содержали французы, и Испанскую площадь, где располагалось посольство Испании. С верхних ступеней лестницы открывается живописная панорама города, однако добраться наверх не так просто, как кажется: небольшая на вид лестница состоит из 138 ступеней, преодолеть которые в жару сквозь толпы туристов — тот еще челлендж. Освежиться после героического восхождения можно у изящного фонтанчика Баркачча, он находится прямо у подножия лестницы.

Испанская лестница — популярное место не только среди туристов, но и среди местных: здесь круглый год проходят представления, концерты и даже модные показы. Целый день на ступенях буквально яблоку негде упасть, а с наступлением вечера в геометрической прогрессии растет очередь на романтические свидания. Но тем, кому повезет хотя бы несколько минут посидеть здесь со стаканчиком джелато, однозначно могут считать себя самыми счастливыми людьми на свете.

Где: Piazza di Spagna

Уста Правды

Анна и Джо гуляют по Риму и находят необычное изображение в камне — Уста Правды. Джо рассказывает спутнице легенду, согласно который лжецы, вложившие руку в каменные уста, рискуют ее лишиться.

Уста Правды находятся на портике церкви Санта-Мария-ин-Космеди и окутаны множеством тайн и легенд. Они представляют собой мраморный диск с выгравированным мужским ликом, по самой распространенной версии — повелителя морей Тритона. Предназначение объекта также остается загадкой: то ли это декор фонтана, то ли крышка канализационного люка. Так или иначе, римляне верили: под этим взглядом невозможно лгать. Благодаря этому убеждению плита использовалась в средневековом правосудии в качестве детектора лжи, чаще всего когда речь шла о супружеской неверности. Несмотря на тысячелетнюю историю, широкую известность Уста Правды получили лишь с выходом «Римских каникул», превратившись в настоящий аттракцион.

Сегодня туристы считают своим долгом прикоснуться к легендарной маске и сделать фото «в агонии», подражая Грегори Пеку.

Где: Piazza della Bocca della Verita, 18

Время работы: ежедневно с 9:30 до 17:50

Мост святого Ангела

Герои приходят на вечеринку, которая начинается танцами, а заканчивается побегом от полиции. Действие происходит на пристани под мостом святого Ангела.

Мост святого Ангела — старейший в Риме, со 139 года он соединяет два берега реки Тибр, Рим и Ватикан. Свое название мост получил от одноименного замка, расположенного близ Ватикана. Шли века, сменялись эпохи и правители, а величественный арочный мост так и остался на своем месте, не сломленный ни войнами, ни переворотами. Вдоль перил моста возвышаются статуи апостолов Петра и Павла, а с легкой руки Бернини еще и десяти ангелов, каждый из которых представляет символы страстей Христа: от тернового венца до креста. Скульптуры в стиле античных мастеров словно охраняют свое пристанище от врагов и производят сильное впечатление.