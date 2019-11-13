Из-за аварии на газопроводе в Ростове семь садовых товариществ остались без газа

Вчера в Ростове на ул. Орбитальной при проведении работ по благоустройству территории сотрудники водоканала повредили газопровод в месте присоединения, сообщает управление информационной политики Ростовской области. В результате без газа остались жилые дома садовых товариществ СНТ «Союз», СНТ «Аэро», СНТ «Орбита», ДНТ «Победа», СНТ «Южтехмонтаж-1», СНТ «Гамма-Труд», СНТ «Утро».

В городе создали оперативный штаб по устранению аварии, уточнен план действий, отработаны вопросы координации и взаимодействия аварийных служб, порядок оповещения жителей. Сейчас специалисты ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» восстанавливают газоснабжение потребителей. Завершить работы планируется сегодня во второй половине дня. В устранении аварии задействовано 12 человек и шесть единиц спецтехники. После завершения работ специалисты организуют подомовой обход и пуск газа в жилые дома.

Дарья Голякова