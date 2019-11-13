13 ноября, среда
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятия

Новоспасский краеведческий музей победил на всероссийском конкурсе выставочных проектов

Новоспасский районный краеведческий музей в Ульяновской области одержал победу на всероссийском конкурсе выставочных проектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Конкурс выставочных проектов был организован Российским военно-историческим обществом при участии Центрального музея Великой Отечественной войны. Экспозиция музея в Новоспасском «Салют! Победа» признана лучшей в стране. Выставка будет доступна до 9 мая 2020 года. После победы в конкурсе музей планирует участвовать в международном проекте «Территория Победы», направленном на создание единого информационного пространства по военной истории прошлого века.

Андрей Сазонов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Пресс-релиз

Пресс-релиз

Профиль пользователя