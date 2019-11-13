Новоспасский краеведческий музей победил на всероссийском конкурсе выставочных проектов

Новоспасский районный краеведческий музей в Ульяновской области одержал победу на всероссийском конкурсе выставочных проектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Конкурс выставочных проектов был организован Российским военно-историческим обществом при участии Центрального музея Великой Отечественной войны. Экспозиция музея в Новоспасском «Салют! Победа» признана лучшей в стране. Выставка будет доступна до 9 мая 2020 года. После победы в конкурсе музей планирует участвовать в международном проекте «Территория Победы», направленном на создание единого информационного пространства по военной истории прошлого века.

Андрей Сазонов