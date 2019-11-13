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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Намерение минимущества изъять здание завода Колчина–Курбатова законно и обоснованно

Градозащитники поддерживают усилия власти по наведению порядка в использовании ОКН.

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Нижегородские градозащитники высказываются в поддержку решительных действий областной власти, направленных на наведение порядка в пользовании объектами культурного наследия (ОКН).


С удовлетворением встретили общественники информацию о результатах проверки комплекса зданий бывшего судостроительного завода Колчина – Курбатова, расположенного на улице Красная слобода у подножья кремля практически напротив Гребного канала. Сегодня на этой территории в строениях, часть которых является объектами ОКН, располагаются ресторан «Купеческий» и автомастерские, в которых применяются технологии порошкового напыления, связанные с использованием вредных химических веществ. Специалисты выявили нарушения порядка пользования объектами культурного наследия, в том числе, зафиксировали наличие бытового мусора, а также брошенной тары от химических веществ. Теперь собственников комплекса зданий обяжут привести строения и всю территорию в порядок. Если же это не будет сделано, власти инициируют процесс изъятия здания завода.

Градозащитник Анна Давыдова пояснила «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что такие действия властей являются законными и обоснованными, поскольку любое лицо, пользующееся объектами культурного наследия должно выполнять специфические требования пользования такого рода имуществом.

Анна Давыдова также считает, что здание завода Колчина – Курбатова обладает туристической привлекательностью, как для событийного туризма, так и в связи с его выгодным расположением.

«ЪFM Нижний Новгород» следит за развитием этой темы.

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