В Ростове-на-Дону открывается первая инновационная «Точка кипения» регионального формата

14 ноября в Ростове-на-Дону запустят региональный центр развития высокотехнологичных проектов «Точка кипения». Это пространство для совместной инновационной работы предпринимателей, профессиональных сообществ, учёных и представителей власти.



«Точка кипения» - один из федеральных проектов развития Национальной технологической инициативы (НТИ), реализуемых Агентством стратегических инициатив с 2013 года. В Ростовской области «Точки кипения» создаются по инициативе Губернатора и поддержке регионального министерства экономического развития. По сути, это новый формат бизнес-центра с офисными пространствами, резидентами и участниками. В донском регионе университетские площадки коллективной работы уже действуют в ЮФУ, ДГТУ, РГЭУ (РИНХ) и ЮРГПУ (НПИ). 14 ноября запускается главная региональная «Точка кипения» на базе Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства (РРАПП).

Наряду с Национальной технологической инициативой, приоритетными направлениями работы донской «Точки кипения» станет развитие сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, туризма и несырьевого экспорта.

Торжественная церемония запуска пространства пройдет при участии руководителей Агентства стратегических инициатив, органов власти, вузов, компаний - участников промышленных и инновационных кластеров, лидеров стартапов, представителей общественных организаций, культурных объединений, экспертов.

В рамках двухдневной программы открытия «Точки» состоятся панельные дискуссии, посвященные туристическому потенциалу и экспортным перспективам региона, пройдут круглые столы, митапы, мастер-классы и семинары по различным тематикам, будут работать воркшопы и площадки для обсуждения вопросов в сферах инновационной экономики, высокотехнологичного предпринимательства, новых моделей образования и многих других. Также запланирована проектная сессия Ростовской лиги акселераторов, первое заседание клуба маркетологов Ростовской области и открытие сезона Enactus на Дону. Зарегистрироваться на все мероприятия открытия можно на информационной платформе Leader-ID.ru.

Отметим, за несколько месяцев до открытия региональной «Точки кипения» в донской столице в рамках стратегической командной сессии, посвященной проекту, было сформировано ядро экспертов из представителей регионального бизнеса, органов власти, научного сообщества и общественных объединений. Именно «ядерная группа» призвана сосредоточиться на разработке региональных программ, отраслевых концепций и координацией высокотехнологичных проектов «Точки кипения». Также были отобраны лидеры по различным направлениям, которые будут транслировать экспертам запросы региональных сообществ и бизнеса. Среди лидеров - топ-менеджмент местных и федеральных компаний, готовый обеспечить участие бизнеса в проектах социального и технологического развития региона.

«”Точка кипения” - это площадка подключения к технологичным инициативам. Это место встречи бизнеса и власти, где реализуются передовые образовательные программы, появляются новые проекты, - подчеркнул министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко на стратсессии. – ”Точки кипения” - важный инструмент развития национальных проектов в регионе и один из ключевых объектов предпринимательской экосистемы наряду с центрами «Мой бизнес». Наша задача - привлечь к развитию региона представителей различных профессиональных сообществ. Мы сконцентрируем внимание на приоритетных национальных задачах, чтобы бороться за лидерство в выбранных направлениях». Министр отметил, что сегодня Ростовская область входит в число лидеров среди российских регионов по уровню развития инфраструктуры поддержки инновационной деятельности.

По словам Яны Куриновой, директора РРАПП, являющегося региональным оператором проекта, «Точка кипения» предоставляет площадку для обсуждения инициатив между заказчиками высокотехнологичных решений, проектными командами, учеными и инженерами с поддержкой их последующей реализации на всех этапах. «Совместная работа позволит компаниям из Ростовской области заниматься экспортом и конкурировать на глобальных технологичных рынках. Кроме того, «Точка кипения» будет способствовать выработке новых моделей развития области, решений для местной экономики и совершенствования общественной жизни региона», — говорит Яна Куринова.

Участникам проекта будут доступны различные меры бесплатной государственной поддержки бизнеса. В Ростове-на-Дону «Точка кипения» будет функционировать на одной территории с центром «Мой бизнес», задача которого уменьшить административные барьеры в сфере госуслуг, а также упростить доступ предпринимателей к кредитным и маркетинговым ресурсам.

Двери «Точки» открыты всем желающим для свободного участия в мероприятиях площадки, а также для бесплатного проведения семинаров, тренингов, конференций, форумов и других тематически целевых событий с использованием всех технических и коммуникационных возможностей площадки.

Региональная «Точка кипения" будет работать на базе АНО «РРАПП» на улице Седова,6/3. На 550 квадратных метрах пространства располагаются 2 трансформируемых конференц-зала общей вместимостью до 150 мест и 2 конференц-зал на 40 мест, 2 переговорные комнаты, 2 зоны свободной работы, 3 скайп-комнаты. Все залы оборудованы новой мощной оргтехникой, звуковым и проекционным оборудованием, высокоскоростным Интернетом, зонами подзарядки гаджетов, приема пищи и хранения вещей.